محمد راتب

كشف رئيس جمعية الصباحية التعاونية المعين حسين الشمري عن زيادة وديعة الجمعية 600 ألف دينار وفق الخطة المرسومة من قبل مجلس الإدارة في تعزيز المركز المالي، منوها باستراتيجية ورؤية مجلس الإدارة التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل الإداري والفني، ما ينعكس على زيادة الإيرادات وتقنين المصروفات وزيادة الأرباح والمبيعات.

وأضاف: اننا قمنا بعملية الجرد الإلكتروني الاحترازي لجميع الأسواق المركزية والفروع ومخازن الجمعية تطبيقا لتعليمات وقرارات وزارة الشؤون الاجتماعية وحفاظا على مصالح المساهمين والمستهلكين، الى جانب إدخال جميع الأصناف والسلع آليا حسب رقم الباركود لكل السلع.

وتابع: ان عملية الجرد تمت بكل سهولة ويسر وعولجت بعض الأمور السلبية مباشرة من قبل فريق عمل مختص عند ظهور بعض الأصناف غير المدرجة آليا، مشيرا إلى أن الجرد الإلكتروني سهل إجراءات الجرد ودقة البيانات والسرعة في الإنجاز، لافتا الى انه وبعد الانتهاء من عملية الجرد الإلكتروني ستكون هناك متابعة حثيثة من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لذلك.