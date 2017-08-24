أعربت مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.سميرة عمر عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على رعايته السامية لاحتفالية معهد الكويت للأبحاث العلمية بمناسبة مرور 50 عاما على إنشائه والتي ستقام في 12 نوفمبر من العام الحالي.
وقالت عمر: تشرفنا بمقابلة صاحب السمو الأمير بمعية وزير التربية ووزير التعليم العالي رئيس مجلس أمناء معهد الكويت للأبحاث العلمية د.محمد الفارس وسعدنا جدا بلقاء سموه وقدمنا له الشكر الجزيل لرعايته السامية حفل اليوبيل الذهبي للمعهد حيث سنحتفل بإنشاء معهد الأبحاث برغبة اميرية سامية كأول مؤسسة بحثية في الكويت ومنطقة الخليج العربي آنذاك.