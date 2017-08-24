باهي ابوالعلا

نظمت جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية الدورة التعريفية للطلبة المبتعثين لدراسة الطيران تحت إشراف الخطوط الجوية الكويتية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

واكد رئيس جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية بدر المطيري ان الدورة ستساهم في تنفيذ رؤية ورغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وذلك من خلال الاهتمام بفئات المجتمع ومكوناته وأبرزها عنصر الشباب.

وأوضح أن الدورة تم تقديمها للطلبة الملتحقين بنظام البعثات من قبل وزارة التعليم العالي لدراسة الطيران التجاري في المملكة المتحدة بهدف إزالة الغموض وتوضيح مراحل التسجيل والقبول وما يجب على الطالب المتقدم للبعثة معرفته، وتنقسم الى جزأين عملي ونظري، حيث ان الجزء العملي تم في مقر الجمعية على فترتين وذلك لتدريب الطلاب على كيفية التعامل مع أجهزة الطائرة وقراءة العدادات، اما الجانب النظري والذي أقيم اول من امس في المبنى الرئيسي للخطوط الجوية الكويتية فيهدف لتعليم الطالب كيفية اجتياز مراحل القبول والتسجيل.

واضاف ان من اهداف جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية التواصل مع اكبر قدر ممكن من المسؤولين في الدولة للتعاون والمساهمة في تطوير قطاع الطيران، وتنشيط الدور الاجتماعي للجمعية والمتمثل في نشر الوعي بعلوم الطيران وتشجيع الشباب الكويتي على الانخراط في وظائف قطاع الطيران وسد حاجة سوق العمل.

بدوره اكد الكابتن فراس مال الله أن اختبارات الطيران تختلف عن باقي الاختبارات الأخرى وذلك لأنها لا تدرس في المدارس والجامعات بل ان لها اكاديميات مخصصة بتلك الدراسة فقط، موضحا ان الدورات التي تنظمها جمعية الطيارين تحت اشراف الخطوط الجوية الكويتية تهدف إلى ازالة عنصر المفاجأة والرهبة لدى الطلاب وتهيئتهم لتحقيق النجاح في الاختبارات، مضيفا ان الدورة المقامة هي الأولى من نوعها وتشهد تفاعلا كبيرا.