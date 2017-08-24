توفير الخدمات مع انتهاء بناء القسائم

عادل الشنان

أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الخدمات ياسر أبل التزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتسليم المواطنين أصحاب القسائم في مشروع غرب عبدالله المبارك أذونات البناء بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الوقت المقرر خلال شهر سبتمبر المقبل. جاء ذلك خلال لقائه ممثلي لجنة أهالي المدينة في مكتبه أمس الأول، مضيفا أن تسليم القسائم السكنية لأصحابها سيكون على دفعتين الأولى في بداية الشهر المقبل والثانية نهاية العام الحالي. ووعد أبل لجنة الأهالي بتذليل جميع العقبات وتنفيذ الاحتياجات المهمة والملاحظات التي اطلع عليها خلال الاجتماع، مؤكدا تنفيذ مشروع المباني العامة بشكل سريع ومتطور يتناسب مع توجه المؤسسة في تحقيق العوائد الاستثمارية وتوفير الخدمات بالتوازي مع انتهاء المواطنين من بناء قسائمهم. وخلال اللقاء كرم ممثلو لجنة الأهالي الوزير أبل نظرا لدوره في متابعة تنفيذ المشاريع السكنية والإسراع بتسليم اذونات البناء للمواطنين اضافة الى اتباعه سياسة الباب المفتوح مع المواطنين.

إلى ذلك، اظهرت تقارير «السكنية» التزام مقاول مشروع غرب عبدالله المبارك بتنفيذ أعمال انشاء وانجاز وصيانة الطرق ومواقف السيارات وشبكات خدمات البنية التحتية الرئيسية لعدد 5201 قسيمة اضافة إلى محطات محولات الكهرباء الفرعية، حيث بلغت نسبة الإنجاز الكلية نحو 80% عن شهر أغسطس الجاري.

وبينت التقارير انتهاء المقاول من تنفيذ شبكة الصرف الصحي وأنه خلال الشهر المقبل سيقوم بتسليمها فعليا لمهندسي المؤسسة اضافة إلى أعمال شبكة مياه الأمطار ومحولات الكهرباء الفعلية، فضلا عن استمرار متابعته تنفيذ أعمال الطرق وشبكة المياه العذبة والأعمال المدنية للهواتف وتحديد ما تبقى من قسائم بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية تمهيدا لتسليم جزء منها لمشرفي الموقع خلال أيام.