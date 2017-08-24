عاطف رمضان

أطلقت وزارة الدولة لشؤون الشباب بالتعاون مع كلية تكنولوجيا الطيران منحة دراسية للشباب الراغبين في دراسة كل ما يتعلق بعلم الطيران. وقال مدير إدارة الأنشطة الترويحية لشؤون الشباب في الوزارة عبدالله العدواني إن الوزارة تحرص على تنمية وتثقيف الشباب في شتى المجالات. وأضاف أن ابتعاث الشباب للدراسة بالخارج سيسهم في إثراء المحتوى المعرفي والثقافي لديهم في مجال الطيران والمساهمة في بناء وطنهم. وذكر أن من أهم الشروط الواجب توافرها أن يكون المتقدم كويتي الجنسية وأن يكون حديث التخرج في المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، مشيرا إلى أن آخر يوم للتسجيل هو 29 أغسطس الجاري. موجها الدعوة للشباب إلى التقدم لهذه المنحة لأنهم مستقبل هذا الوطن الذي يبنى بأيديهم.

من جهة أخرى قال مدير دائرة التدريب والشؤون الأكاديمية م. سعد مشاري: إن الكلية حريصة على دعم الشباب وخلق فرص وظيفية لهم حيث طرحت برامج دراسية وتدريبية تتعلق بصيانة هياكل الطائرات والمحركات النفاثة لمدة سنة.