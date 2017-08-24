عادل الشنان

قال رئيس جمعية اصدقاء النخلة د.عادل دشتي ان فعالية «بيئتنا اجمل مع اكياس صديقة للبيئة» التي نظمها فريق «كويت ايكو» البيئي في المركز العلمي تأتي ضمن سلسلة الفعاليات التي انطلقت في الشهر الجاري في اطار توصيات ملتقى الفرق التطوعية الشبابية والذي نظمته جمعية اصدقاء النخلة تحت رعاية وزارة الشباب والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة للبيئة.



واكد ان الفعالية لاقت استحسان الحضور كونها تصب في جانب كشف سلبيات استخدام الاكياس البلاستيكية التي تأخذ عقودا من الزمن حتى تحلل وما لها من مساوئ بشكل عام على الصحة والبيئة، ومن جهة اخرى تكشف فائدة استخدام الاكياس الصديقة للبيئة وإيجابياتها. وقال دشتي انه تم توزيع اكياس صديقة للبيئة على الحضور حتى يتمكنوا مع معرفة أهميتها وفائدتها بأنفسهم من خلال تجربة واقعية وتوعيتهم بسلبيات الاكياس الضارة بالبيئة بمختلف أنواعها وخصوصا ما لها من آثار سيئة جدا على البيئة البحرية وما ينتج عنها من ضرر بيئي بشكل عام، مشيرا الى نجاح فريق كويت ايكو في فعاليته التي تعتبر جزءا من الفعاليات التي تنفذها الفرق التطوعية المختلفة تحت مظلة جمعية اصدقاء النخلة خلال الشهر الجاري بهدف نشر التوعية البيئية والتعريف بأضرار البيئة ومسبباتها.