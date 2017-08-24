فرج ناصر
وقع وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع اتفاقية دراسة وتصميم وإعداد المستندات التعاقدية والاشراف على تنفيذ وصيانة نظم صرف الأمطار للمناطق الحضرية الشمالية والجنوبية والغربية للكويت، وستكون مدة الاتفاقية على مرحلتين: الأولى مرحلة التصميم لمدة 24 شهرا شاملة الأطوار الإجبارية والإختيارية. والمرحلة الثانية مرحلة الاشراف على التنفيذ، وسيكون:
1 ـ الإشراف على التنفيذ لمدة 27 شهرا.
2 ـ الإشراف أثناء مدة الصيانة لمدة 5 سنوات، وتبلغ قيمة الاتفاقية 2.758.237.180 دينارا.
وتشمل مرحلة التصميم بإجمالي قيمة مقدارها 1.432.457.090 دينارا شاملة الأطوار الإجبارية والاختيارية، ومرحلة الإشراف على التنفيذ (اختيارية) بإجمالي قيمة مقدارها 1.325.780.090 دينارا شاملة الإشراف أثناء مدة الصيانة.
وتتضمن اعمال الاتفاقية: تحليلا مفصلا لكمية سقوط الأمطار بالكويت وتحديث منحنيات شدة سقوط الأمطار وتحديث المخططات النموذجية لصرف مياه الامطار بوزارة الأشغال العامة، وتحديد مناطق تجمع المياه في الكويت بناء على الخرائط الكنتورية، ودراسات تفصيلية لأعمال صرف مياه الأمطار بالمناطق المشمولة بالاتفاقية مع الأخذ في الاعتبار المناطق السكنية والصناعية المستقبلية في الـ 50 عاما المقبلة، وتصميم تفصيلي وإعداد مستندات المناقصات لعدد أربعة مشاريع في مناطق حرجة لحل أكثر مشاكل الطفح في المناطق الحضرية بالكويت والاشراف على تنفيذها، وإعداد تصاميم نهائية ومستندات المناقصات للحلول المقترحة والموافقة عليها من الوزارة والاشراف على تنفيذها.