وقعت شركة البترول الوطنية والهيئة العامة للصناعة اتفاقية تقوم بموجبها الشركة نيابة عن الهيئة بالتعاقد مع شركة تيكنيكاس رونيداس الإسبانية لتنفيذ أعمال مشروع توريد وتركيب 4 مضخات مع جميع ملحقاتها الميكانيكية والكهربائية والمدنية وذلك لتوفير مياه التبريد اللازمة لوحدة إسالة الغاز الخامسة.
وقع الاتفاقية نيابة عن الشركة الرئيس التنفيذي محمد المطيري وعن الهيئة العامة للصناعة المدير العام بالإنابة عبد الكريم تقي.
وترتبط وحدة إسالة الغاز بشكل مباشر بمشروع توريد وتركيب مضخات مياه التبريد الجديدة التابعة للهيئة في محطة مياه التبريد الشمالية ج بمنطقة الشعيبة الصناعية لتوفير احتياجات الوحدة من مياه التبريد اللازمة للتشغيل.
وأكد المطيري بعد توقيع العقد ضرورة التنفيذ في الوقت المحدد ليتوافق مع الجدول الزمني للانطلاقة الفعلية لعمل وحدة إسالة الغاز.