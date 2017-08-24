قدّم نائب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لشؤون التدريب بالإنابة م.ناصر المهندي تهانيه للطلبة المقبولين في دورات الإطفاء الجديدة التي تقدمها الهيئة بالتعاون مع الإدارة العامة للإطفاء خلال العام الدراسي والتدريبي 2017-2018. وأكد م.المهندي أن الدورات الجديدة تؤكد متانة العلاقة التي تربط الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من جانب وجميع جهات الدولة بصفة عامة والإدارة العامة للإطفاء على وجه الخصوص من جانب آخر، وتعبر عن توافق الجانبين لإرساء دعائم العلم والمعرفة ومد جسور التعاون بينهما والعمل على بناء الإنسان من جميع الجوانب العلمية والعملية.

وأشار م.المهندي إلى ان دورات الإطفاء الجديدة وهي (دورة ملازم إطفاء تخصص دبلوم هندسة إطفاء ودورة رقيب إطفاء «إناث» مفتش وقاية، ودورة وكيل عريف تخصص مكافحة ومشغل آلية) تأتي في إطار اهتمام الهيئة باستحداث وتطوير برامج جديدة ضمن مشروع التدريب المنتهي بالتوظف، بالتعاون مع الجهات المختلفة في الدولة بالقطاعين الحكومي والخاص، وضمان جودة وتأهيل مخرجات الهيئة وفق أحدث نظم التعليم والتدريب في العالم.