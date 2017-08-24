عبدالهادي العجمي

تشارك الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بوفد من المختصين في فعاليات الدورة الحادية عشرة لاجتماع الفريق الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات، والمنبثقة أعماله عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمزمع عقدها خلال الفترة من 24- 25 الجاري في فيينا.

ومن المقرر ان يتناول جدول أعمال الاجتماع، مناقشة بنود موضوعية عدة، منها: التقدم المحرز في تنفيذ الولايات المتعلقة باسترداد الموجودات، وتعزيز الجوانب العملية لاسترداد الموجودات، هذا بالإضافة إلى مناقشة سبل إتاحة المعلومات على نحو استباقي وفقا للمادة رقم 56 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذا الممارسات الجيدة بشأن تحديد ضحايا الفساد ومعايير تعويضهم، كما أنه من المقرر إجراء مناقشات حول بناء القدرات والمساعدة التقنية في مجال استرداد الموجودات.

يذكر ان الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» تحرص دوما على الالتزام بإمداد الفريق الحكومي الدولي المعني باسترداد الموجودات بكل ما يطلبه من استبيانات ومعلومات ومرئيات ذات صلة بمهامه واختصاصاته.