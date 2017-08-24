أكد وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع أن الوزارة حريصة على تسهيل الخدمات العدلية المقدمة للمراجعين والوصول إليهم في كل المواقع، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التطور والتوسع في الخدمات المقدمة للمجتمع، وذلك تبعا لتوجيهات وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب.

جاء ذلك خلال زيارة السريع لمكتب التوثيقات الشرعية في مقر الهيئة العامة لشؤون القصر أمس، حيث تفقد خلالها سير العمل والخدمات المقدمة للمراجعين في المكتب، ورافق السريع خلال جولته التفقدية مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر براك الشيتان وبحثا معا سبل إنجاز عملية الربط الآلي بين الوزارة والهيئة بما يسهم بشكل مباشر في توفير الوقت والجهد على المراجعين.

يذكر أن مكتب التوثيقات الشرعية في الهيئة العامة لشؤون القصر قد افتتحته وزارة العدل أخيرا ضمن استراتيجيتها لتسهيل الخدمات العدلية المقدمة للمراجعين وتبسيط المعاملات لجميع شرائح المجتمع.