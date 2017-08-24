المجدلي: لأول مرة إجراء مقابلات للباحثين عن عمل وتوقيع عقود تعيينهم في اليوم نفسه

يواصل برنامج إعادة الهيكلة جهوده لدعم وتوظيف الشباب الكويتي في الجهات غير الحكومية من خلال توقيع عقود ومذكرات التفاهم مع جميع الجهات مع اختلاف تخصصاتها الوظيفية وتشجيع الجهات غير الحكومية على استقطاب العمالة الوطنية، وتم يوم أمس إجراء لقاءات للباحثين عن عمل في مقر البرنامج بالتعاون مع شركة الخليج للتأمين وإجراء مقابلات لحوالي 50 شابا وشابة من الباحثين عن العمل، وقد تم اختيار 15 للتوظيف وتوقيع عقد العمل في اليوم نفسه.



وقامت شركة الخليج للتأمين بإجراء عملية التعيين للناجحين في اليوم نفسه لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين، حيث مثل البرنامج امينه العام فوزي المجدلي، ومثل شركة الخليج للتأمين الرئيس التنفيذي طارق الصحاف. وأعرب المجدلي عن سعادته للنجاح الفوري وتوظيف شباب الكويت وحرص الطرفين على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية، وتأهيلها من الناحية الفنية والإدارية وتشجيع الجهات غير الحكومية على استقطاب العمالة الوطنية وتشغيلها وفقا لما تلقوه من تأهيل وتدريب، مشيرا الى دور البرنامج في دعم العمالة الوطنية وحثها على العمل بالجهات غير الحكومية وتحقيق التوجهات العامة لخطة التنمية، وأهداف برنامج عمل الحكومة وإلى رؤية البرنامج الرامية إلى جعل القطاع الخاص المستقطب الأكبر للعمالة الوطنية.



وشدد على تواصل الجهود التي تبذلها الجهات المعنية، ورغبة في مد جسور التواصل والتعاون فيما بينهما بما يؤدي إلى حسن استغلال الفرص المتاحة وتنميتها وتهيئتها لاستقطاب العمالة الوطنية، ونظرا لكون البرنامج هو المستقطب الرئيسي للباحثين عن عمل في الجهات غير الحكومية ويهدف إلى تشجيع العمالة الوطنية كما لا يدخر جهدا في دعم الكفاءات الوطنية وإيمانا منه بأهمية العمل المشترك والتكاملي بين مختلف مؤسسات الدولة الحكومية، وغير الحكومية، والقطاع الخاص مع الشباب أنفسهم.