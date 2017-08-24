أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية م.جمال عبدالخالق النوري أن الجمعية أكملت استعداداتها لتنفيذ مشروع «وقف الأضاحي» للعام الحالي في ثلاث دول هي: الهند بورما والنيجر بعدد 2366 أضحية مستهدفة من هذا المشروع تلبية احتياجات الآلاف من الأسر الفقيرة في تلك الدول.



وقال النوري، في تصريح صحافي، انه بفضل الله عز وجل ستتم خلال عيد الأضحى بعد أيام التضحية لـ 2100 واقف من المتبرعين والمتبرعات من ريع وقفية الاضاحي في جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية، لافتا الى ان قيمة وقفية الأضاحي 250 دينارا، وتقوم الجمعية بتنفيذ المشروع من عوائد الوقف والتي تكون بمشاركة ومساهمة الواقفين في دعم مشروع الأضاحي لإحياء هذه الشعيرة المهمة.



وأشار إلى أن الجمعية اعتادت الإنابة عن الواقف شراء الأضحية وذبحها وتوزيعها من خلال مشروع وقف الأضاحي، مؤكدا أن الجمعية بفضل الله ثم بجهود المتبرعين الكرام من أهل الكويت نفذت المشروع خلال العامين الماضيين في 16 دولة حول العالم. ودعا النوري اهل الكويت الكرام والمقيمين إلى مواصلة دعم الفقراء والمحتاجين بالمشاركة في مشروع الأضاحي ووقفية الأضاحي لهذا العام، موضحا أن التبرع للمشروع يتم بالاتصال على خط خدمة المحسنين 96666698 أو الخط المباشر 1802444، أو الموقع الالكتروني للجمعية Alnouri.org أو بزيارة مقرها في القادسية، ق1، ش10، م5.