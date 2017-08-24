يجوب الرحالة الكويتي عبدالمحسن البغلي العالم على دراجته النارية في رحلة تشمل حاليا عدة بلدان بغية إبراز دور الكويت في شتى المجالات بطريقة مبتكرة ولافتة.

وقال البغلي في اتصال هاتفي مع «كونا» من مدينة فلاديفيستوك الروسية امس: إنه بدأ رحلته العام الماضي على دراجته النارية انطلاقا من الكويت مرورا بالسعودية والإمارات وإيران وأرمينيا وجورجيا وكازاخستان وروسيا في رحلة تقدر بنحو 14 ألف كيلومتر.

وأضاف أن رحلة هذا العام ستكون بمنزلة طريق العودة له إلى البلاد، وستشمل عدة مدن روسية منها موسكو وسانت بطرسبورغ ومورمنسك وفلاديفستوك، لافتا إلى أن المسافة المتوقع قطعها هذا العام تبلغ 13 ألف كيلومتر.

وذكر أن مدينة فلاديفستوك الروسية تقع في الجنوب الشرقي لروسيا وهي آخر مدينة روسية شرقا وتعد أهم ميناء لروسيا يربطها مع اليابان وكوريا.

وبين أنه تمكن خلال رحلة هذا العام من اجتياز أطول خط للرحلة في روسيا من مدينة ميرمنسك إلى فلاديفستوك في أقصى الشرق الروسي.

وعن هدفه من رحلته، أشار إلى أنه يتمثل في رفع علم الكويت حول العالم «خصوصا في أقاصي بقاع العالم مثل مدينة ميرمنسك الواقعة في منطقة القطب الشمالي ومدينة فلاديفستوك الروسية وتعريف العالم ببلدي الكويت وتقديم صورتها بطريقة مبتكرة».

وأعرب البغلي عن الشكر الجزيل للسفارة الكويتية في موسكو برئاسة السفير عبدالعزيز العدواني وأركان السفارة على التواصل المستمر اليومي معه خلال الرحلة للاطمئنان عليه وتوفير كل ما يحتاجه فيها.