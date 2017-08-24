بيروت ـ داود رمال

سلّم سفيرنا في بيروت عبدالعال القناعي وزير الخارجيــة والمغـتـربين اللبناني جبران باسيل مذكرة تتضمن توضيحات ومعطيات تتعلق بالرسالة التي كان سبق ان سلمها إليه في وقت سابق بخصوص «خلية العبدلي».

وأوضحت مصادر مطلعة ان المذكرة تتضمن خلاصة التحقيقات مع المحكومين بالخلية وأماكن تدريباتهم وفق اعترافاتهم وأسماء متورطين معهم.

وقال سفيرنا في بيروت عبدالعال القناعي: بحثنا في تدعيم العلاقات الثنائية وتعزيزها بين البلدين الشقيقين، كما شرحت للوزير باسيل موقف الكويت، وهو أبدى كامل التفهم والتأييد والتقدير ووعد بمتابعة الموضوع الثنائي والحرص على افضل العلاقات وأعمقها والأكثر توطيدا بين البلدين والشعبين الشقيقين، ونأمل ان نبني على هذه الثقة والمحبة والعلاقات أفضل مستقبل لبلدينا.

وردا على سؤال، اوضح القناعي أنه شرح للوزير باسيل موقف الكويت المتعلق بالرسالة التي كانت وجهتها الى لبنان.