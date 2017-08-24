مفرح الشمري



انتقل الى رحمة الله المطرب القدير حسين جاسم وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

قدم الفقيد للساحة الغنائية العديد من الاغاني الطربية منها اغنيته المشهورة "حلفت عمري" وغيرها من الاغاني التي لاتزال يرددها الجيل الحالي مثل "يا بالموقة" و"شمعة الجلاس" و"يامعيريس".

ولد الراحل في مدينة الكويت بمنطقة شرق عام 1944. حصل على دبلوم معهد المعلمين شعبة الموسيقى 1967 كان مدرساً لمادة التربية الموسيقية لأكثر من 20 عامًا وترقى إلى أن أصبح مديراً في الفترة الممتدة بين 1994 و2002 بدأ جاسم حياته الفنية عام1967 من خلال مشاركته الإيجابية في الأنشطة الفنية والموسيقية التي كانت تقام آنذاك في معهد المعلمين، ثم اتجه بعد ذلك إلى الإذاعة من دون تخطيط مسبق حيث شارك في أوبريت غنائي بعنوان المنبوذ قدِّم على خشبة مسرح معهد المعلمين عام 1967 بحضور وزير التربية آنذاك.



ثم انطلق بعد ذلك كمطرب يقدّم الأغنية العاطفية والوطنية والدينية التي كان يعشقها، وأول أغنية له كانت بعنوان «يا إله الكون» من ألحان الفنان الراحل عبد الرؤوف إسماعيل الذي كان أستاذه في تلك الفترة، ما زالت الأغنية تذاع حتى الآن في المناسبات الدينية .



وبهذه المناسبة الحزينة تتقدم "الأنباء" من أسرة الفقيد بأحر التعازي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.