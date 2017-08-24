كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الجهراء بتنفيذ حملاتها الميدانية علي المحافظة لرفع مستوي النظافة العامة و الكشف علي المخازن و الجمعيات و الباعة الجائلين ،وذلك تزامنا مع الحملة الاعلامية التي أطلقتها ادارة العلاقات العامة تحت شعار" #بتعاونكم_نجملها " والتي تهدف إلى جاهزية الأجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات



وفي هذا السياق أكد مدير ادارة التدقيق ومتابة خدمات البلدية بالوكالة عبدالله الشمري عن قيام مفتشي الإدارة بحملة على أسواق الجهراء وذلك ضمن إطار حلمة " #بتعاونكم_نجملها " لرفع مستوي الرقابه الغذائية و تحصيل رسوم للإعلانات و أسفرت الحملة عن تحرير 15 مخالفة أغذية و إعلانات و إتلاف 10 كجم من المواد الغذائية حيث اشتملت علي 9 مخالفات عدم تجديد إعلان والي جانب مخالفتين العمل قبل الحصول علي شهادة صحية ومخالفتين تشغيل عمال قبل الحصول علي شهادة صحية ومخالفة عدم الالتزام بقواعد النظافة في أماكن تداول الأغذية ومخالفة تداول مواد غذائية تالفة.



وشدد الشمري علي أصحاب المحلات التجاري و المحلات بالحرص علي كيفية تخزين الاغذية و التأكد من صلاحية المواد الغذاية و تجديد اعلانات التجارية المنتهية .

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود أي شكوي تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن (139) أو عبر مواقع التوصل الاجتماعي لبلدية الكويت (@kuwmun) وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور.