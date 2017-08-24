قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي إن البلاد مازالت تحت تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي المصحوب بكتلة هوائية حارة ورطبة نسبيا أدت إلى الطقس الرطب في البلاد لاسيما على المناطق الساحلية.

وتوقع القراوي في تصريح اليوم الخميس استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على بعض المناطق خصوصا المناطق الساحلية مما يعطي الفرصة أيضا لتكون ضباب خفيف على بعض المناطق.

وأوضح أن ارتفاع الرطوبة أهم ما يميز الطقس هذه الفترة وفي الأيام المقبلة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس وبالتالي زيادة إحساس الأجسام بالإرهاق.

وذكر أن الطقس نهار اليوم حار ورطب نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و 32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 45 و47 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ويتراوح ارتفاعه مابين قدم وأربع أقدام.

وبين أن الطقس مساء اليوم يكون حارا نسبيا ورطبا خصوصا على المناطق الساحلية

والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة أول الليل تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية اخر الليل وتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح ما بين 8 و 28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 30 و 33 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ويتراوح ارتفاعه ما بين قدم وأربع أقدام.

وتوقع القراوي استمرار الطقس شديد الحرارة والرطب لاسيما على المناطق الساحلية نهار غد الجمعة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها ما بين 15 و 38 كيلومترا في الساعة وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ويتراوح ارتفاعه ما بين قدمين وخمس أقدام.

ولفت إلى أن الطقس الحار نسبيا والرطب يسود الأجواء مساء غد الجمعة خصوصا على المناطق الساحلية وتكون الرياح خلاله جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و 28 كيلومترا في الساعة وتكون درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 30 و32 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ويتراوح ارتفاعه ما بين قدم وأربعة أقدام.

وتوقع طقسا شديد الحرارة ورطبا بعد غد السبت خصوصا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة والحرارة العظمى المتوقعة ما بين 45 و47 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ويتراوح ارتفاعه ما بين قدم وأربعة أقدام.

وقال القراوي إن الطقس مساء السبت يكون حارا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول لاحقا إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها ما بين 8 و 28 كيلومترا في الساعة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة مساء السبت تتراوح ما بين 28 و31 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ويتراوح ارتفاعه ما بين قدم وأربع أقدام.