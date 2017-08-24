نظمت محافظة حولي بالتعاون مع بلدية الكويت حملة لرفع السيارات المتهالكة والقديمة والمهجورة والطراريد الموجودة في المواقف العامة بجميع مناطق المحافظة ، حفاظاً على المظهر العام وذلك بقيادة مسؤول العلاقات الحكومية في محافظة حولي اللواء م. خالد الفارس و نائب رئيس فريق الطوارئ المركزي في مكتب المدير عام بلدية الكويت مشعل المالك ومراقب عام النظافة محافظة حولي ناصر الغانم وعضو فريق طواري المركزي مكتب مدير العام جاسم محمد عبدالله .

وفي هذا الصدد أكد محافظ حولي الفريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ، أن هذه الحملة تأتي في اطار استراتيجية المحافظة بالتنسيق مع الجهات المنوطة، لتقديم أفضل الخدمات لقاطني المحافظة والعمل على راحتهم، لافتا إلى أن الحملة تأتي بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري لجميع مناطق محافظة حولي.

وأشار المحافظ إلى حرص المحافظة على مواجهة كافة الإشغالات التي تسيء إلى مظهر المناطق السكنية، ولا تتناسب مع التطور العمراني والنهضة الشاملة التي تعمل عدد من الجهات على تنفيذها حاليا.

وبين أن المحافظة نظمت عدداً من اللقاءات مع عدد من الجهات المنوطة والمبادرات لمواجهة مختلف الظواهر السلبية، ولا تتناسب مع المعايير الحضارية الموضوعة لضمان الحفاظ على المظهر العام لجميع مناطق المحافظة.

يذكر ان تنفيذ الحملة جاء بعد ورود عدد من الشكاوي من أهالي المحافطة وبعد دراسة ميدانية أجرتها محافظة حولي مع بلدية حولي كشفت عن وجود سيارات قديمة ومهملة وعدد من الطراريد، أصبحت تسيء إلى المنظر العام، ومكاناً لتجمع النفايات، وبناء عليه تم رفع السيارات، ونقلها إلى مناطق الحجز التابعة للبلدية الخاصة بحجز السيارات المخالفة وازالة المعدات المخالفة من اماكنها، لذلك تنفيذاً لتعليمات معالي المحافظ بالتنسيق مع مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي بتكثيف الحملات لرفع مستوى النظافة ، حفاظا على المنظر العام والوجه الحضاري.

وقد اسفرت الحملة التي استمرت عدة ايام تم رفع مايقارب من 50 سيارة مهمله بالاضافة الى 5 طراريد ومعدات وانقاض في عدة مناطق منها بيان والسالمية ومشرف والشهداء والسلام وسلوى والجابرية والشعب