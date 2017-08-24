أشاد رئيس بعثة الحج الكويتية الوكيل المساعد للتنسيق والدعم الفني والعلاقات الخارجية والحج في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خليف مثيب الأذينة بالفرق المشاركة في البعثة، التي بدأت عملها فور وصولها إلى الأراضي المقدسة استعداداً لاستقبال حجاج دولة الكويت.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده الأذينة مع رؤساء الفرق المشاركة في البعثة وهي وزارات: الصحة والإعلام والداخلية وكذلك الإدارة العامة للإطفاء وهيئة الشباب والرياضة بالإضافة إلى القنصلية الكويتية في المملكة العربية السعودية.



وناقش الأذينة مع رؤساء الفرق، الدور المنوط بكل فريق، ومدى جهوزيتهم لانطلاق موسم الحج بشكل رسمي، وتم وضع النقاط على الحروف في مختلف الأعمال، واطمأن منهم على سير العمل، كما تباحث معهم حول آخر الاستعدادات والترتيبات التي اتخذتها البعثة لاستقبال حجاج دولة الكويت.



وقال الأذينة في تصريح صحافي عقب الاجتماع: إن رؤساء الفرق أكدوا استعدادهم وجاهزيتهم للعمل، لا سيما بعد أن وفرت البعثة جميع الاحتياجات اللازمة للفرق، وأكدوا جميعاً استعدادهم الكامل للتغلب على أي مشكلة طارئة، وقدرتهم على تذليل العقبات التي قد تواجه الحملات خلال موسم الحج، موضحاً: نحن جميعاً خدم للحملات، وما وجودنا في البعثة إلا من أجل خدمة حجاج دولة الكويت.





وتابع: إن جميع الفرق المشاركة عملت خلال الفترة الماضية في الكويت، بجد وإخلاص، وقدمت الكثير من الجهد بالتعاون مع الحملات الكويتية، سواء من قبل فريق وزارة الأوقاف الذي قام بالعديد من المهام، أبرزها توزيع أراضي عرفات بشفافية، وكذلك فريق وزارة الصحة الذي قدم جميع الاحتياجات اللازمة لأعضاء البعثة، ووفر التطعيمات الضرورية لجميع حجاج دولة الكويت، مشيراً إلى أن الأمر ذاته ينطبق على بقية الفرق التي عملت وفق الاختصاصات والمهام المطلوبة منها.



وأردف الأذينة قائلاً: إن تلك الجهود التي بذلتها الفرق المشاركة في بعثة الحج الكويتية تواصلت فور الوصول إلى الأراضي المقدسة، وواصلت الفرق الليل مع النهار من أجل بلوغ هذه المرحلة من الاستعدادات، موضحاً: إن البعثة لن تتوانى في تقديم كل ما تحتاجه الفرق وكذلك الحملات الكويتية، خصوصاً أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري قدّم دعمه الكامل للبعثة، وأعطى توجيهاته بتوفير جميع احتياجاتها، من أجل تكرار انجاز الموسم الماضي، عندما لم تسجل الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية أي ملاحظات على البعثة والحملات الكويتية.



وأوضح: ومن خلال تواجدي بشكل مباشر مع جميع الفرق وتعاملي معهم، لمست عن قرب حماسهم وقدرتهم على قيامهم بالأدوار المنوطة بهم، وهذا ما أفرحنا وأثلج صدورنا، وهو ما يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، موضحاً: وقد نتج عن ذلك استلامنا جميع الأراضي الخاصة بنا في وعرفات ومنى وآخرها أراضي مزدلفة، بوقت مبكر، وذلك نتيجة للتعاون الكبير مع مؤسسة الدول العربية للطوافة، كما أن العمل جار على قدم وساق لتجهيز مقر البعثة في تلك الأراضي.

وامتدح الأذينة الخبرات التي تتمتع بها جميع فرق البعثة، خصوصاً أن الكثير منهم يشاركون معها منذ سنوات عدة وذلك نتيجة لتميزهم، وهذا ما مكنهم من أداء عملهم بكل يسر وسهولة منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة، وهو أيضاً ما جعل بعثة الحج الكويتية تتمتع بالريادة في عملها، وما يؤكد قدرتها على الاستمرار في التميز والريادة.



وشدد الأذينة على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين الصادرة من المملكة العربية السعودية، مؤكداً عدم تهاون أو تساهل بعثة الحج الكويتية في هذا الأمر، من أجل المساهمة في إنجاح موسم الحج. خصوصاً أن للبلدين الكويت والسعودية مكانة مميزة في قلوب الشعبين والمسؤولين في البلدين، ومن الضروري أن تترجم هذه المكانة على أرض الواقع، وذلك من خلال التزام الحملات الكويتية باللوائح والقوانين السعودية.



وشكر الأذينة حكومة خادم الحرمين الشريفين بعد السماح للمقيمين بصورة غير قانونية لأداء مناسك الحج لهذا العام، وهي استجابة لها مدلولاتها الإنسانية من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذه الفئة، حيث أن الكثير من البدون يمنون أنفسهم من أجل الحج في هذا الموسم، فضلاَ عن توفيرها جميع التسهيلات لضيوف الرحمن كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة ومن دون عقبات.



كما شكر الأذينة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري ووكيل الوزارة فريد أسد عمادي وسفير دولة الكويت في الرياض الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح وقنصل الكويت في جدة وائل العنزي، وكذلك جهود وزارتي الداخلية والخارجية، وأيضاً سفير المملكة العربية السعودية في الكويت الدكتور/ عبد العزيز بن ابراهيم الفايز على جهودهم التي بذلوها طوال الفترة الماضية والتي أثمرت عن السماح للمقيمين بصورة غير قانونية لأداء مناسك الحج.



وفي ختام تصريحه شكر الأذينة جميع رؤساء الفرق المشاركة في بعثة الحج الكويتية نظراً لسعيهم الحثيث لإبراز الدور الرائد لدولة الكويت في تنظيم وتسيير حملات الحج وإبراز الخبرة الكويتية في هذا المجال.