مكتبتي

ذكاء كنغر

ظافر كنغر صغير لايزال في جيب أمه، لكنه متشوق للقفز خارجا.





حين أصبح قادرا، دفعته أمه ليلعب مع الكناغر الصغار ويتمرن على القفز، وحذرته من الاقتراب من بحيرة المياه الساخنة، فكان يلعب نهارا ويعود إلى جيب أمه في المساء ليرضع الحليب.

ذات يوم جاء صياد ليصطاد الكناغر، فقامت الأم بحمل ظافر الصغير في جيبها، وهربت به بعيدا بين الأشجار الكثيفة.

وفي الليل، ذهب ظافر إلى أعلى التلة حيث وجد الصياد قرب خيمته وبيده بندقيته، فقفز ظافر أمام الصياد الذي حمل بندقيته وتبع الكنغر، وحين وصلا إلى بحيرة المياه الساخنة، مد ظافر قائمتيه الخلفيتين وقفز إلى الضفة المقابلة، فيما لم يتمكن الصياد من القفز فوقع في بحيرة المياه الساخنة، أما ظافر فعاد ليمرح مع أمه والحيوانات في الغابة.

القصة من تأليف: صفاء عزمي، ورسوم: أسامه مزهر، نشر دار: واحة الحكايات.

ابتسم للحياة

نعيم تلميذ نشيط ويشارك في الأنشطة الرياضية لمدرسته، ذات يوم أخبر والده أن أول مباراة رسمية سيلعبها يوم الجمعة، وعلى والده أن يحضرها.

اعتذر الأب لكونه مضطرا للسفر لحضور مؤتمر في الخارج، شعر نعيم بالانزعاج وعاتب والده بشدة لكونه دوما يتغيب عن حضور أنشطة ابنه.

حاول الأب أن يشرح لابنه أن ظروف العمل تفرض عليه التغيب، وعدم متابعة ابنه بشكل يومي، لكن نعيم ازداد غضبه لاسيما أن بقية رفاقه يلعبون ويتمرنون مع آبائهم، مثل صديقه نادر وأبيه.

وتزايد غضب نعيم حتى على نادر ذاته وعلى جميع رفاقه.

في المساء، عاد إلى منزله ليجد صديقه نادر وأباه ينتظرانه لينصحاه بعدم الاستسلام للغضب حتى لا يفقد هدوءه واتزانه في تعامله مع الناس، كما لا يعود بمقدوره السيطرة على انفعالاته.

القصة من تأليف: نورا عفش، ونشر دار: الشرق العربي.

أخوت شناي

شناي بلدة في جبل لبنان، ويقال إنه كان يسكن فيها من زمن بعيد رجل موصوف بالجنون، يعرف باسم «أخوت شناي».

وفي ذلك العصر كان الأمير بشير الشهابي الثاني حاكما للبلاد، استعان بأشهر المهندسين الأوروبيين والبنائين من حلب ودمشق وأنحاء لبنان ليبنوا له أجمل قصور الشرق الأوسط، حتى يكون مقرا له ولحاشيته.

لكن كانت هنالك مشكلة عجز الجميع عن إيجاد حل لها، وهي كيف تصل المياه إلى القصر ليشربوا ويسقوا النبات والخيول؟حتى جاء المجنون ذات يوم وعرض على الأمير خطته لإيصال المياه إلى القصر، وهي أن يقف الرجال والعمال خطا واحدا، ويحفر كل واحد بقدر طول قامته.

وبهذا فإنهم يحفرون قناة تصلح لنقل المياه من النبع حتى القصر.

ذهل الأمير بشير وحاشيته بفطنة وذكاء هذا الذي يسمونه «مجنون»، وأعطى الأمير أوامره وتعليماته حتى تم تنفيذ المشروع بنجاح، ووصلت المياه إلى القصر بوفرة.

القصة من إعداد: سناء شباني، ورسوم: نزار فاعور، ونشر دار: أكاديميا.

أعياد الصيصان السبعة

كان لدجاجة سبعة صيصان، تحضنها بجناحيها لتحميها من البرد.

وكانت تحتفل كل يوم من أيام الأسبوع بعيد صوص من الصيصان السبعة، فيوم الأحد تحتفل الدجاجة الأم بعيد الصوص البكر، والاثنين تحتفل الدجاجة وصوصها الأول بعيد الصوص الثاني، والثلاثاء تحتفل الدجاجة وصوصيها الأولين بعيد الثالث، وهكذا حتى نصل ليوم السبت ليحتفلوا بعيد الصوص السابع والأخير.

فكان الصوص المحتفى به يجلس في منتصف القن فيما يتجمع حوله إخوته وأمهم، وكل واحد يقدم له هدية مختلفة.

جو عائلي مفعم بالدفء والحنان والمحبة.

القصة من تأليف: سيمون بطيش، ورسوم: فادي كارليتشن، ونشر دار: المفيد.

أبنائي الصغار

كن صبوراً

إعداد: د.طارق البكري

من أجمل الوصايا التي أوصى بها لقمان الحكيم قوله لابنه (واصبر على ما أصابك)، ولعل أصدق ما يكون الإنسان صدقا في الوصية عندما يوصي ابنه، لأنه يشعر بأن ابنه قطعة منه، ولذلك فهو يحرص على أن يعطيه أفضل الوصايا والتوجيهات.

ولا يعني يا صديقي الصغير أنه لا ضرورة لأن تُنصَحَ بالصبر ما دمت صغيرا، وأن على الكبار أن يصبروا هم عليك، ولو كان ذلك صحيحا لما نصح لقمان ابنه وكان النصح لنفسه ليصبر عليه.

الصبر على الصعاب أيها الأصدقاء ليس بالأمر السهل، وستصادف في حياتك المقبلة كثيرا من الصعاب، فلا بد من أن تعود نفسك على هذه الخصلة الحميدة حتى تواجه ما يصادفك من تعب ومشاق.

لتكن هذه الصفة من أبرز صفاتك، واصبر على ما تظن أنه صعب منذ الآن، وتحقيق النجاح يحتاج إلى صبر، وكل عمل يحتاج إلى صبر.

فكن صبورا تصبح ناجحا.

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قصة مصورة









لغتنا الجميلة





الأشياء الضخمة

٭ الوَهْمُ: الجَملُ الضَّخْمُ

٭ العُلْكُومُ: النَّاقَةُ الضَّخْمَةُ

٭ الجِحِنْبَارَةُ: الرَّجُلُ الضَّخْمُ

٭ الجأْبُ: الحِمارُ الضَّخْمُ

٭ القَلْسُ: الحَبْلُ الضَّخْمُ

٭ الخَزَرْنَقُ: العَنْكَبُوتُ الضَّخْم

٭ الهِرَاوَةُ: العَصَا الضَّخْمَةُ





٭ الهَيْكَلُ: الضَّخْمُ مِن كُلِّ حَيوَانٍ

٭ السَّجِيلَةُ: الدَّلْوُ الضَّخْمَةُ

٭ الرَّفْدُ: القَدَح الضَّخْمُ

٭ الجخدُبُ: الجندُب الضَّخْمُ

٭ البَالَةُ: الجِرَابُ الضَّخْمُ

٭ الوَلِيجَةُ: الجُوَالَقُ الضَّخْمُ

٭ الجَحْلُ: الضَبُّ الضَّخْمُ

٭ الكَوْشَلَةُ: الفَيْشَلَة الضَّخْمَةُ

٭ الهلَّوْفُ: اللَحْيَةُ الضَخْمَةُ

٭ الهِقَبُّ: النَّعَامَةُ الضَّخْمَةُ

٭ الجَهْضَمُ: الضَّخْمُ الهَامَةِ

٭ البِرْطَامُ: الضَّخْمُ الشَّفَةِ عنْ أبي محمد الأموي

٭ الحَوْشَبُ: الضّخْمُ البَطْنِ

٭ القَفَنْدرُ: الضَّخْمُ الرِّجْلِ عنْ أبي عُبَيْدَةَ.

شعر





جَدِّي وجَدَّتي

تأليف: محمد جمال عمرو

فِي قلبِي أغْلَى إنْسَانْ

جَدِّي عِنْدِي

أحْلَى ورْدَاتِ البُسْتَانْ

لَكَ ياجَدِّي

***

جَدِّي يَروِي كُلَّ مَسَاءْ

قِصَصاً حُلْوَةْ

لِلأحْفَادِ ولِلأبنَاءْ

غَنَّى «غِنْوَةْ»

***

لِلجَدَّةِ كُلُّ القُبْلاتْ

أجْمَلُ وَرْدَةْ

والجَدَّةُ أحْلَى الجَدَّاتْ

نَبْعُ مَوَدَّةْ

***

تَغزِلُ شَالاً مِنْ ألوَانْ

قَوْسِ المَطَـرِ

ولَهَا نَرْجُو يارَحْمنْ

طُوْلَ العُمْرِ

حكم عربية





الصبـر

٭ إذا كان الصبر مرا فعاقبته حلوة.

٭ اصبر قليلا فبعد العسر تيسير وكل أمر له وقت وتدبير.

٭ اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم بأن الدهر غير مخلد لرمد أهون من العمى.

٭ الصبر صبران: صبر على ما تكره وصبر على ما تحب.

٭ الصبر مفتاح الفرج.

٭ إن غدا لناظره قريب.

٭ دع الأيام تفعل ما تشاء.. وطب نفسا بما حكم القضاء.

٭ كل آت قريب وكل هم إلى فرج.

٭ صبري على نفسي ولا صبر الناس علي.

٭ دواء الدهر الصبر عليه.

٭ من لم يصبر على كلمة سمع كلمات.

٭ عاقبة الصبر الجميل جميلة.

٭ أفضل أخلاق الرجال التصبر.

٭ الصبر عند المصيبة يسمى إيمانا.

٭ الصبر عند الأكل يسمى قناعة.

٭ الصبر عند حفظ السر يسمى كتمانا.

٭ الصبر من أجل الصداقة يسمى وفاء.

٭ الصبر عند الصدمة الأولى.

٭ الصبر مفتاح الفرج.

هل تعلم؟







٭ هل تعلم أن دموع الإنسان عند بكائه تحفز الجسم على إفراز مواد مسكنة للألم، حيث يتم إفرازها من قبل المخ؟

٭ هل تعلم أن أطول سلسلة جبلية هي سلسلة جبال الانديز، ويبلغ طولها حوالي 7000 كم، حيث تقع في قارة أميركا الجنوبية؟

٭ هل تعلم أن صوت الأم من أول الأصوات التي يستطيع الطفل تمييزها عن باقي الأصوات؟

٭ هل تعلم أن عضلة الفك هي أقوى عضلة في جسم الإنسان؟

متاهة





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اختلافات

بين الرسمين عشرة اختلافات حاول العثور عليها في أسرع وقت ممكن.



