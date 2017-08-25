ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين الصادرة من قبل المملكة

البعثة لن تتوانى في تقديم كل ما تحتاجه الفرق والحملات الكويتية

أشاد رئيس بعثة الحج الكويتية الوكيل المساعد للتنسيق والدعم الفني والعلاقات الخارجية والحج في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خليف الأذينة بالفرق المشاركة في البعثة، التي بدأت عملها فور وصولها إلى الأراضي المقدسة استعدادا لاستقبال حجاج الكويت.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الأذينة مع رؤساء الفرق المشاركة في البعثة وهي وزارات: الصحة والإعلام والداخلية وكذلك الإدارة العامة للإطفاء وهيئة الشباب والرياضة بالإضافة إلى القنصلية الكويتية في المملكة العربية السعودية.

وناقش الأذينة مع رؤساء الفرق، الدور المنوط بكل فريق، ومدى جهوزيتهم لانطلاق موسم الحج بشكل رسمي، وتم وضع النقاط على الحروف في مختلف الأعمال، واطمأن منهم على سير العمل، كما تباحث معهم حول آخر الاستعدادات والترتيبات التي اتخذتها البعثة لاستقبال حجاج الكويت.

وقال الأذينة في تصريح صحافي عقب الاجتماع إن رؤساء الفرق أكدوا استعدادهم وجاهزيتهم للعمل، لاسيما بعد أن وفرت البعثة جميع الاحتياجات اللازمة للفرق، وأكدوا جميعا استعدادهم الكامل للتغلب على أي مشكلة طارئة، وقدرتهم على تذليل العقبات التي قد تواجه الحملات خلال موسم الحج، موضحا: نحن جميعا خدم للحملات، وما وجودنا في البعثة إلا من أجل خدمة حجاج الكويت.

وقال إن جميع الفرق المشاركة عملت خلال الفترة الماضية في الكويت، بجد وإخلاص، وقدمت الكثير من الجهد بالتعاون مع الحملات الكويتية، سواء من قبل فريق وزارة الأوقاف الذي قام بالعديد من المهام، أبرزها توزيع أراضي عرفات بشفافية، وكذلك فريق وزارة الصحة الذي قدم جميع الاحتياجات اللازمة لأعضاء البعثة، ووفر التطعيمات الضرورية لجميع حجاج الكويت، مشيرا إلى أن الأمر ذاته ينطبق على بقية الفرق التي عملت وفق الاختصاصات والمهام المطلوبة منها.

وأكد على إن تلك الجهود التي بذلتها الفرق المشاركة في بعثة الحج الكويتية تواصلت فور الوصول إلى الأراضي المقدسة، وواصلت الفرق الليل مع النهار من أجل بلوغ هذه المرحلة من الاستعدادات، وإن البعثة لن تتوانى في تقديم كل ما تحتاجه الفرق وكذلك الحملات الكويتية، خصوصا أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري قدم دعمه الكامل للبعثة، وأعطى توجيهاته بتوفير جميع احتياجاتها، من أجل تكرار انجاز الموسم الماضي، عندما لم تسجل الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية أي ملاحظات على البعثة والحملات الكويتية.

وبين انه من خلال تواجدي بشكل مباشر مع جميع الفرق وتعاملي معهم، لمست عن قرب حماسهم وقدرتهم على قيامهم بالأدوار المنوطة بهم، وهذا ما أفرحنا وأثلج صدورنا، وهو ما يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وقد نتج عن ذلك تسلمنا جميع الأراضي الخاصة بنا في عرفات ومنى وآخرها أراضي مزدلفة، بوقت مبكر، وذلك نتيجة للتعاون الكبير مع مؤسسة الدول العربية للطوافة، كما أن العمل جار على قدم وساق لتجهيز مقر البعثة في تلك الأراضي.

واشاد بالخبرات التي تتمتع بها جميع فرق البعثة، خصوصا أن الكثير منهم يشاركون معها منذ سنوات عدة وذلك نتيجة لتميزهم، وهذا ما مكنهم من أداء عملهم بكل يسر وسهولة منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة، وهو أيضا ما جعل بعثة الحج الكويتية تتمتع بالريادة في عملها، وما يؤكد قدرتها على الاستمرار في التميز والريادة.

وشدد على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين الصادرة من المملكة العربية السعودية، مؤكدا عدم تهاون أو تساهل بعثة الحج الكويتية في هذا الأمر، من أجل المساهمة في إنجاح موسم الحج، خصوصا أن للبلدين الكويت والسعودية مكانة مميزة في قلوب الشعبين والمسؤولين في البلدين، ومن الضروري أن تترجم هذه المكانة على أرض الواقع، وذلك من خلال التزام الحملات الكويتية باللوائح والقوانين السعودية.