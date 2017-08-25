نهدف إلى رفع كفاءة العمل الإداري والفني

محمد راتب

كشف رئيس جمعية الصباحية التعاونية المعين حسين الشمري عن زيادة وديعة الجمعية 600 الف دينار وفق الخطة المرسومة من قبل مجلس الادارة في تعزيز المركز المالي، منوها باستراتيجية ورؤية مجلس الادارة التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل الاداري والفني ما ينعكس على زيادة الايرادات وتقنين المصروفات وزيادة الارباح والمبيعات.

وقال: «قمنا بعملية الجرد الالكتروني الاحترازي لجميع الأسواق المركزية والفروع ومخازن الجمعية تطبيقا لتعليمات وقرارات وزارة الشؤون الاجتماعية وحفاظا على مصالح المساهمين والمستهلكين، الى جانب إدخال جميع الأصناف والسلع آليا حسب رقم الباركود لكل السلع».

وتابع ان عملية الجرد تمت بكل سهولة ويسر وعولجت بعض الأمور السلبية مباشرة من قبل فريق عمل مختص عند ظهور بعض الأصناف غير المدرجة آليا، مشيرا إلى أن الجرد الالكتروني سهل إجراءات الجرد ودقة البيانات والسرعة في الإنجاز، مبينا انه وبعد الانتهاء من عملية الجرد الالكتروني ستكون هناك متابعة حثيثة من مجلس الادارة والادارة التنفيذية لذلك.

وأردف الشمري بأنه تم تنظيم المهرجان الصيفي الترفيهي الثقافي، الذي تضمن العديد من البرامج الثقافية والرياضية والترفيهية والصحية، وذلك من خلال تذاكر مخفضة للعديد من الأماكن الترفيهية في البلاد، إضافة إلى إقامة دورات علمية في اللغة الإنجليزية وعلوم الحاسب الآلي وتحفيظ القرآن الكريم بأسعار مخفضة جدا بالتعاون مع العديد من المعاهد ومراكز التدريب، الى جانب الحرص على توزيع المياه على المساجد خلال شهر رمضان المبارك والمساهمة في مشروع إفطار الصائم وتوفير المياه والعصائر لمصلى العيد.

ومن ناحية اخرى ذكر اننا قمنا بإخراج الزكاة وتسليمها لبيت الزكاة لصرفها في مصارفها الشرعية وتكون الاولوية بصرفها على المحتاجين والمستحقين في منطقة عمل الجمعية.

واختتم تصريحه بأن في جعبة مجلس الإدارة الكثير من المشروعات والأنشطة والمهرجانات التسويقية المميزة، متقدما بالشكر لجميع أعضاء مجلس الإدارة على ما يبذلونه من جهود لتحقيق أفضل النتائج، مثمنا إسهاماتهم وتضحياتهم في سبيل توفير افضل الخدمات للمساهمين الكرام على مدار الساعة.