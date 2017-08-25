فرج ناصر

وصف رئيس نقابة العاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية الكابتن عبدالله السرهيد الدعوة التي وجهت إلى وسائل الإعلام للإعلان عن عقد اجتماع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة في أحد الفنادق أمس بـ «الوهمية» بعد غياب تام وعدم حضور أي شخص لمكان الاجتماع المقرر، مؤكدا أن النقابة تابعت الدعوة التي وجهت إلى مختلف وسائل الإعلام لاتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق من وجه الدعوة بشكل مخالف ومعارض لكل القوانين واللوائح التي تنظم العمل النقابي.



وقال السرهيد في تصريح صحافي أمس خلال حضوره وعدد من أعضاء الجمعية العمومية إلى الفندق الذي حدد في الدعوة كمقر للاجتماع: «أتينا اليوم للتأكد من مضمون الدعوة، وبعد الاستفسار من إدارة الفندق تبين لنا ان هناك حجزا لعشرة أشخاص من قبل عضو منتسب للجمعية العمومية»، مبينا ان النقابة قدمت لإدارة الفندق كتابا رسميا بإخلاء مسؤوليتها من هذا الاجتماع، وأنه لم يقدم لها أي طلب رسمي لعقد اجتماع للجمعية العمومية.

وأضاف: «أن الداعي أكد لإدارة الفندق أن الدعوة شخصية وليست لعقد أي اجتماعات»، معتبرا خلو الدعوة الموجهة إلى كل وسائل الإعلام لعقد الجمعية العمومية من اسم الشخص أو الجهة الداعية دليلا على عدم قانونية الدعوة.

وأكد ان النقابة قامت كذلك بمخاطبة كل الجهات المعنية بهذا الأمر كوزارة الداخلية لإخلاء مسؤوليتها من الدعوة التي لم يحدد من دعا إليها بشكل واضح، ولتقوم الداخلية بدورها في متابعتها للدعوة لضمان حق النقابة القانوني، مضيفا: «نتمنى من وسائل الإعلام التي نكن لها كل الاحترام والتقدير والتي عودتنا دائما على نقل المعلومة الحقيقية والصحيحة أن تبتعد ولا تنساق وراء الدعوات المجهولة والمتخفية».

وختم السرهيد تصريحه بالقول: «احتراما لإدارة الفندق حرص أعضاء النقابة على منع أعضاء الجمعية العمومية الرافضين إلى هذه الدعوة من الحضور ابتعادا عن إثارة أي مشاكل، مؤكدا ان النقابة ستحرص على اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق من وجه الدعوة لضمان حفظ حقوق أعضاء الجمعية العمومية ولوقف كل من تسول له نفسه التجاوز على القانون واتباع السبل غير القانونية لتحقيق مآرب شخصية بعيدة عن المصلحة العامة.