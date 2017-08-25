هنأ محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد مدير عام مديرية أمن محافظة الأحمدي العميد عبدالله سفاح الملا ومنتسبي الأجهزة الأمنية المختصة والقائمين على كشف عملية تهريب كميات كبيرة من الخمور المستوردة أول من أمس، مثمنا في هذا الصدد ومشيدا بجهود وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها وكل المخلصين من أبناء الوطن وفي مختلف مواقع العمل والإنتاج والخدمة على امتداد الكويت الحبيبة.

وأشاد المحافظ في تهنئته إلى العميد الملا بالجهود الاعتبارية والنوعية التي يبذلها منتسبو القطاع الأمني في محافظة الأحمدي في ظل خصوصية المحافظة واتساع مساحتها والزيادة المطردة في عدد سكانها والتوسع العمراني المستمر الذي تشهده.