محمد راتب

أعلن رئيس لجنة المشتريات في جمعية حطين التعاونية عبدالرحمن بوطالب عن انطلاقة مهرجان الصيف حصريا داخل السوق المركزي بتخفيضات تصل إلى 60% على جملة واسعة من السلع الاساسية والاستهلاكية بالتزامن مع مهرجان القرطاسية في المول التجاري والذي يجري البيع فيه بسعر التكلفة.

واشار في تصريح له إلى أن مهرجان الصيف سيستمر حتى الاحد المقبل 27 الجاري وقد جرى اختيار التوقيت الحالي لكونه يتزامن مع نزول الرواتب وعودة المسافرين إلى البلاد، ما يسهم في تحريك عجلة البيع بصورة ملحوظة ويوفر للمستهلكين في الوقت ذاته السلع التي يرغبون في الحصول عليها بأرخص الاثمان.



وتابع: اننا قمنا بالتواصل والتفاوض مع كبرى الشركات لعرض منتجاتها وتخفيض اسعارها بشكل كبير للغاية وقد حصلنا على مرادنا، مبينا أن السياسة الشرائية تعتمد على اختيار الاصناف الاكثر رواجا وطلبا من قبل المستهلكين وتوفيرها لهم.



وذكر بوطالب أن جمعية حطين التعاونية محط اهتمام الجميع بسبب نشاطها الملحوظ وإطلاقها للعديد من المهرجانات التسويقية وتنظيمها للفعاليات والانشطة المختلفة، داعيا اهالي المنطقة للاستفادة من التخفيضات المطروحة في مهرجان الصيف والحصول على ما يريدون خلال الفترة المحددة.