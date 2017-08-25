فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول بوزارة الأشغال أن اجمالي كلفة مشاريع الطرق المنفذة حاليا والمستقبلية حتى العام 2023 يبلغ 8 مليارات دينار.

واضاف أن الـ 8 مليارات دينار تغطي 26 مشروعا مستقبليا جديدا خاصة بمشاريع شبكة الطرق والبنية التحتية في الكويت، مؤكدا ان هذه المشاريع تشتمل على اتفاقيات جار تصميمها ومشاريع في مراحل التصميم والتنفيذ والطرح والترسية.

وقال ان هذه المشاريع جار ترسيتها بعد الحصول علي الاعتمادات المالية لها من وزارة المالية، وكذلك أخذت الموافقات القانونية لها من الجهات الرقابية لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة وجهات اخرى ذات الشأن بهذه المشاريع.

كما أوضح المصدر أن هناك ما يقارب الـ 70 شركة تقدمت بعطاءاتها الى لجنة المناقصات المركزية للفوز بتنفيذ المشاريع المستقبلية.

من جهة أخرى، أخلت وزارة الأشغال موقع مسجد المطبة بشكل كامل استعدادا لإعادة بنائه في موقعه الجديد مع الاحتفاظ بالآثار الإسلامية القديمة للمسجد وذلك بعد الجدل الذي وقع بين وزارة الأشغال ومالك المسجد والذي فصلت فيه المحكمة مؤخرا.