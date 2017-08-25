شارك اتحاد اتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية في الاحتفال بيوم التعاون الدولي الذي أقامته المؤسسة التعاونية الأردنية في العاصمة عمان، حيث مثل الاتحاد في هذا الاحتفال رئيس مجلس الادارة راشد العازمي وعضو مجلس الادارة أمين الصندوق طلال الصواغ والمدير الاقليمي لدول الخليج العربية للاتحاد التعاوني العربي م.ثامر العازمي.



وذلك بحضور مدير عام المؤسسة د.راضي الطراونة ورئيس الاتحاد التعاوني العربي د.أحمد عثمان وعدد من ممثلي القطاع التعاوني في الأردن والدول العربية.

ودعا رئيس مجلس الادارة راشد مهدي العازمي في كلمة امام احفل الى ضرورة تضافر الجهود لتعزيز العمل التعاوني العربي المشترك في المرحلة المقبلة.

وقال انها لمناسبه عظيمة أن نلتقي في هذا المكان بالإخوة رواد العمل التعاوني في العالم العربي الذين تضمهم مظلة الاتحاد التعاوني العربي وتجمعهم الإرادة المشتركة والمصلحة المشتركة المتمثلة في تنمية وتطوير العمل التعاوني العربي وتعزيزه بما يخدم مجتمعاتنا وشعوبنا.

وقال: «أتشرف بتمثيل الحركة التعاونية الزراعية في الكويت، كلي أمل أن تتضافر الجهود لتعزيز العمل التعاوني العربي المشترك في المرحلة المقبلة».

وعرض تجربة اتحاد الجمعيات التعاونية الانتاجية الزراعية والثروة الحيوانية ومسيرته من خلال ورقة عمل الاتحاد التي قدمها في الاحتفال وأوضح فيها أن للحركة التعاونية الزراعية في الكويت والتي يمثلها اتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية الزراعية والجمعيات التابعة له دور كبير في التنمية، إذ استطاع اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية أن يثبت نفسه أيضا ويلعب دورا كبيرا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي المنوط به من جهة قيادة الحركة التعاونية الزراعية بالكويت والتنسيق بين نشاط الجمعيات الأعضاء والعمل على تنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والسعي إلى دعم الإنتاج الوطني وإيجاد منافذ بيع وتصريف للمنتجات إضافة إلى تقوية وتعزيز العلاقات التعاونية مع الدول والمنظمات التعاونية الزراعية في الوطن العربي والعالم.