تشارك هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) الكويتية في الدورة الـ 11 لاجتماع الفريق الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات والمنبثقة أعماله عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي افتتح أعماله اليوم ويستمر يومين.

وقالت الهيئة إن جدول أعمال الاجتماع يتناول مناقشة عدة بنود موضوعية منها التقدم المحرز في تنفيذ الولايات المتعلقة باسترداد الموجودات وتعزيز الجوانب العملية لاسترداد الموجودات.

وأضاف البيان أن الاجتماع سيناقش سبل إتاحة المعلومات على نحو استباقي وفقا للمادة رقم 56 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والممارسات الجيدة بشأن تحديد ضحايا الفساد ومعايير تعويضهم، كما أنه من المقرر إجراء مناقشات حول بناء القدرات والمساعدة التقنية في مجال استرداد الموجودات.

وذكر أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) تحرص دائما على الالتزام بإمداد الفريق الحكومي الدولي المعني باسترداد الموجودات بكل ما يطلبه من استبيانات ومعلومات ومرئيات ذات صلة بمهامه واختصاصاته.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار سعي الهيئة الجاد والمستمر نحو تعزيز تواصلها وتعاونها الدوليين مع مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأجهزته المنبثقة عنه وفقا لما تقضي به أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 الصادر بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 300 لسنة 2016.