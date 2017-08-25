أعلن المدير العام للادارة العامة للطيران المدني م. يوسف الفوزان الموافقة على طلبات تشغيل 53 رحلة اضافية لموسم الحج وكذلك على طلبات شركات الطيران بتشغيل 94 رحلة إضافية لعطلة عيد الاضحى المبارك.



وأوضح الفوزان في تصريح أن عدد الرحلات الاضافية لنقل الحجاج إلى المملكة العربية السعودية بلغ نحو 53 رحلة تقل نحو 8200 حاج.



وذكر أن شركة الخطوط الجوية الكويتية بلغت حصتها نحو 19 رحلة إضافية مقسمة إلى 11 رحلة مغادرة و8 رحلات عودة في حين بلغت حصة شركة طيران الجزيرة خمس رحلات مقسمة الى 3 رحلات مغادرة ورحلتي عودة.



وأضاف أن الخطوط الجوية السعودية بلغت حصتها من الرحلات الاضافية نحو 19 رحلة مقسمة الى 9 رحلات مغادرة و10 رحلات عودة فيما بلغت حصة شركة طيران ناس السعودية 10 رحلات مقسمة الى 3 رحلات مغادرة و7 رحلات عودة.



وقال الفوزان ان عدد الرحلات الإضافية لعطلة عيد الاضحى بلغ حتى الان نحو 94 رحلة خلال الفترة من 20 اغسطس الجاري إلى 10 من شهر سبتمبر المقبل لافتا الى أن شركة طيران الجزيرة تصدرت القائمة بتشغيل نحو 26 رحلة إضافية فيما بلغ عدد الرحلات الإضافية لطيران الشرق الأوسط نحو 13 رحلة ورحلات الخطوط الجوية التركية 13 رحلة إضافية.



واشار الى أن عدد الرحلات الإضافية لكل من سوهاج والاسكندرية وبيروت تصدرت الوجهات بنحو 13 رحلة اضافية لكل منها لتحل بعدها مدينة اسطنبول ب 12 رحلة إضافية.



وأهاب بالمسافرين الحضور قبل موعد السفر بوقت كاف لتلافي الازدحام ولسهولة انسياب حركة المسافرين في مطار الكويت الدولي متمنيا لهم سفرا سعيدا وعودة ميمونة.