وسط مطالبات متزايدة نيابيا وشعبيا بتسريع حل قضيته وإطلاق سراحه، اكد سفيرنا لدى تركيا غسان الزواوي إن السفارة تتابع قضية ايقاف المواطن الكويتي عبدالله الشطي في تركيا منذ ان تلقت العلم بها من اللحظة الأولى وستستمر في ذلك حتى انتهاء التحقيقات الأولية.



وأضاف الزواوي في تصريح صحافي ان السفارة قامت بالتواصل مع عائلة الموقوف منذ البداية موضحا انه تم التنسيق مع محامي السفارة لمتابعة الاجراءات القانونية للقضية.



وأشار الى ان السفارة في أنقرة تلقت عدة اتصالات من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الكويتية الذين أبدوا تفاعلهم مع القضية قبل اثارتها في وسائل الاعلام.



ودعا الزواوي الى التخفيف من حدة التصريحات الاعلامية بشأن القضية لما لها من «حساسية قانونية» قد تؤدي الى الاضرار بسير القضية.



ولفت الى ان لكل دولة قوانينها والسفارة التي تعد ممثلا للكويت تحترم قوانين الجمهورية التركية وتتخذ القنوات الديبلوماسية لمتابعة القضية مشيرا الى الاحترام والتعاطف الذي ابدته الحكومة التركية.

وكان عدد كبير من النشطاء طالبوا في وقت سابق الحكومة الكويتية بسرعة التحرك لدى السلطات التركية لإطلاق سراح الشطي الذي أوقف قبل أيام في المطار بتهمة "محاولة تهريب آثار" حيث عثر بحوزته على تسع قطع نقود معدنية اشتبهت سلطات المطار بأنها أصلية وتعود للحقبة العثمانية رغم تأكيد الشطي أنه اشتراها كتذكارات مقابل ٣٠ دولارا للواحدة.



وتفاعلاً مع الخبر أطلق مغردون وسم #الحرية_لعبدالله_الشطي ونقل بعضهم عن أسرته عدم قدرتهم على اللقاء به وإبلاغهم بأن إطلاقه قد لا يتم إلا بعد عطلة العيد مناشدين المسؤولين سرعة التدخل.

هذا وأكد عدد من زملاء الشطي في العمل على أنه شخص مشهود له بحسن الخلق وأن خبر توقيفه تسبب لهم بصدمة كبيرة مؤكدين ثقتهم ببراءته.

وذكر المغردون خلال الوسم أن الشطي مسجون في منطقة بودروم منذ أكثر من 12 يوما، حيث دخل السجن بتاريخ 12 الجاري.



وحذروا من أنه في حالة لم يتم إطلاق سراحة بسرعة اليوم فإن الأمر سيمتد إلى ما بعد إجازة العيد.



ونفى أحد أصدقاء الشطي علمه أن حيازته لهذه القطع قد تسبب له مشاكل حتى أنه «حاطهم أو ما تفتح الجنطة»، مشيرا إلى أنه كان ينقلهم تنفيذا لطلب أحد أصدقائه لديه محل انتيكات.

يذكر ان أمس الجمعة كان اخر يوم دوام رسمي في تركيا قبل اجازة العيد الطويلة التي ستستمر نحو ١٠ أيام إلى جانب تمتع القضاة باجازات الصيف مما يهدد ببقاء المواطن مسجونا طوال هذه الفترة.