عادل الشنان

اكد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر الوقيان سلامة موقع مشروع غرب عبدالله المبارك من أضرار الحريق الذي اندلع بمبنى أحد المحولات الرئيسية قيد الإنشاء الواقعة ضمن المشروع.

وأضاف م.الوقيان، في تصريح على هامش تفقده موقع الحريق يرافقه نائب المدير العام لشؤون التنفيذ م.علي الحبيل، أن «السكنية» ستباشر التحقيق حول الحادثة وأسبابها والوقوف على ملابستها والقيام بتقدير الأضرار الواقعة على مبنى المحول الرئيسي من خلال فريق هندسي وفني مختص بالتعاون مع الإدارة العامة للإطفاء.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة والعاجلة بشأن المبنى المتضرر والعمل على اصلاحه بأسرع وقت ممكن للمحافظة على سير أعمال المشروع الذي يسير وفق الجدول الزمني المقرر له.