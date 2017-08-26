تستعد الشاعرة والكاتبة البحرينية ريم الحمادي لإصدار ديوانها «ريميَّات» في يوم افتتاح مهرجان الأيام الثقافي للكتاب الموافق للخميس ١٤/٩/٢٠١٧.

ووجهت الشاعرة دعوة عامة للجميع لحضور حفل توقيع ديوانها «ريميَّات» الساعة ٨ مساء من يوم الافتتاح، في جناح مكتبة الأيام/ بمركز أرض المعارض (المؤتمرات) في مملكة البحرين.

ويعتبر ديوان ريميات الإصدار الثالث للشاعرة والكاتبة خلال مسيرتها الادبية، حيث كان إصدارها الأول بعنوان (نبض من الواقع والخيال/ مختارات مترجمة من روائع القصص العالمية) ٢٠١٤ م وإصدارها الثاني بعنوان (فيض من الروع/ قصص وقصاصات شعرية) ٢٠١٧.

ويعد ديوان ريميات ترقية وتفعيل للكلمة الشعرية المحكية لتنافس الفصحى في كثافة صورها وعمق مشاعرها وسلاسة موسيقاها وأصالة روحها، مكتوبة بأنامل امرأة لا تستعير قلم الرجل ولا تتخلى عن عالمها الأنثوي الخاص، في مقاطع ماسية شفافة، لا تمنعها أصالتها الراسخة الجذور من السير قدما نحو الحداثة، ولا تدفعها حداثتها لتخلع عباءة الأصالة، فهنيئا لعشاق الكلمة الشعرية مقروءة ومسموعة ومغناة ما ينتظرهم وينتظرونه من روعة هذا الديوان.