فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول بوزارة الأشغال ان إجمالي كلفة مشاريع الطرق المنفذة حاليا والمستقبلية حتى عام 2023 تبلغ كلفتها 8 مليارات دينار.

وأضاف ان الـ 8 مليارات دينار تغطي 26 مشروعا مستقبليا جديدا خاصة بمشاريع شبكة الطرق والبنية التحتية بالكويت، مؤكدا ان هذه المشاريع تشتمل على اتفاقيات جاري تصميمها ومشاريع في مراحل التصميم والتنفيذ والطرح والترسية.

وقال ان هذه المشاريع جار ترسيتها بعد الحصول على الاعتمادات المالية لها من وزارة المالية وكذلك أخذت الموافقات القانونية لها من الجهات الرقابية لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة وجهات أخرى ذات الشأن بهذه المشاريع.

وأشار الى ان هناك ما يقارب الـ 70 شركة تقدمت بعطاءاتها الى لجنة المناقصات المركزية للفوز بتنفيذ المشاريع المستقبلية.

ومن جهة أخرى، أخلت وزارة الأشغال موقع مسجد المطبة بشكل كامل استعدادا لإعادة بنائه في موقعه الجديد مع الاحتفاظ بالآثار الإسلامية القديمة للمسجد، وذلك بعد الجدل الذي وقع بين وزارة الأشغال ومالك المسجد والذي فصلت به المحكمة مؤخرا.