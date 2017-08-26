محمد راتب

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية م.طارق الشراح انه ضمن سياسة الجمعية للاهتمام بالأمن الغذائي وتجنب الأزمات فقد قامت ببناء السوق الجديد في حولي بمساحة ١٥٠٠ م٢ وأضافت له مخزنا بنفس المساحة ايضا ما يمكننا من تخزين مواد غذائية طويلة الأجل وكذلك تجهيز غرف تبريد كبيرة لتخزين المنتجات سريعة التلف.

وذكر أن جمعية الروضة وحولي التعاونية قامت بدعم المنتج الوطني من خلال توفير أرفف خاصة وأماكن مميزة له وكذلك المشاركة في المهرجانات الترويجية.

واشار الشراح الى أن الدولة تملك مقومات مالية جيدة وتدعم المنتجات الزراعية وتوفير الأراضي رغم الظروف المناخية، مما دعا بعض المزارعين إلى المبادرة بوضع محميات واستخدام الجينات للحصول على منتجات زراعية متنوعة وحصاد اكثر، ولذلك قمنا بمبادرة ذات قيمة ورسالة تمثلت بزراعة ١٥١ نخلة من نوع برحي عالي الجودة بشارع الروضة وتم توزيعه على المساهمين من خلال التموين والجملة.