محمد راتب

افتتح رئيس مجلس إدارة جمعية القيروان م.ناصر المطيري مهرجان القرطاسية واللوازم المدرسية استعدادا للعام الدراسي ١٠١٧ - ٢٠١٨ والذي سيستمر حتى ٢٠ سبتمبر.

وقال المطيري: لا شك ان مجلس الادارة دائما يسعى لتوفير كل المتطلبات التي يحتاجها المساهمون وبما اننا في استقبال العام الدراسي الجديد تم تجهيز ركن خاص لعرض كل المتطلبات المدرسية وبأسعار تنافسية واستطعنا ان نجمعها تحت سقف واحد بالتعاون مع شركات عدة وفرت كل المستلزمات التي يحتاجها أبناؤنا الطلبة.

وأضاف المطيري: لقد وفرنا تشكيلة واسعة ومميزة لأبنائنا حتى يختاروا ما يناسبهم قبل بدء العام الدراسي وحرصنا كمجلس إدارة الجمعية على ان تكون السلة ذات جودة عالية ومناسبة لكل الاعمار مع توفير الحقائب المدرسية بأنواعها وأشكالها بالإضافة الى الكراسات والأدوات المدرسية التي يحتاجونها لعامهم الدراسي الجديد.

وتمنى رئيس مجلس ادارة جمعية القيروان م.ناصر المطيري النجاح لهذا المهرجان لتوفير كل السلع الدراسية التي يحتاجها ابناؤنا، متمنين لهم التوفيق والنجاح في دراستهم.