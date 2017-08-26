حث مدير العلاقات العامة بجمعية النجاة الخيرية عمر الشقر أهل الكويت وضيوفها الجاليات الوافدة كفالة 100 يتيم سوري متواجدين في دول اللجوء السوري كتركيا ولبنان والأردن وغيرها من الدول، وذلك من خلال مشروع كفالة الأيتام السوريين.

وقال: ان الكفالة تبلغ 15 دينارا شهريا، وبدورنا نبذل جهودا حثيثة لرعاية الأيتام وتأهيليهم وتعليمهم ورعايتهم واحتضانهم ورعايتهم نفسيا ليكونوا طاقات فاعلة تعمل على تقدم ونهضة مجتمعاتهم أمتهم وريادتها، موضحا أن كفالة الأيتام من أهم وأبرز المشاريع الخيرية التي تنفذها الجمعية داخل الكويت وخارجها، وذلك تنفيذا وتطبيقا لمبادئ التكافل الاجتماعي بين المسلمين، والتي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف.

وأوضح أن عدد الأيتام السوريين تجاوز حاجز الـ800 ألف يتيم، موزعين على المحافظات السورية، ودول اللجوء المجاورة، و90% منهم غير مكفولين، حيث بلغ أعداد النازحين من الأطفال في الداخل أكثر من 4.7 ملايين طفل، إضافة إلى 2.9 مليون طفل لاجئ خارج البلاد، حرم أكثر من 1.3 مليون منهم من التعليم، والرعاية الاجتماعية، والاقتصادية، وجميع حقوق الطفولة التي قررتها الشرائع والقوانين والمواثيق.