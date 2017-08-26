ليلى الشافعي

أكد رئيس لجنة الدعوة والارشاد بجمعية احياء التراث الاسلامي فرع الصباحية عبدالباسط الشريف أن لجنة الدعوة والارشاد افتتحت النادي الصيفي والذي يأتي هذه السنة تحت شعار (الشاب الصالح) وانطلقت فعاليات النادي منذ 13/7/2017 ويستمر حتى 10/9/2017 في الفترة المسائية من الساعة 5 عصرا حتى 9 مساء.

وأوضح الشريف أن النادي الصيفي يحتضن ما يقارب 60 طالبا من أولادنا في محافظة الأحمدي وذلك ضمن برنامج عملي أعد على أيدي متخصصين من التربويين ويتضمن النادي الصيفي برنامج تحفيظ القران الكريم ودروس السيرة النبوية وتنمية المهارات، بالإضافة إلى تنظيم الرحلات الترفيهية الهادفة، والأنشطة الرياضية كالسباحة وكرة القدم وزيارة المسجد الكبير وغيرها، وذلك خدمة من اللجنة لسكان وأهالي المحافظة.

وأضاف أن النادي الصيفي يستقبل الطلاب من سن 8 سنوات فما فوق في فعاليات مختلفة، وبالتعاون مع بعض المؤسسات المجتمعية بما يخدم مبدأ الشراكة ويوفر محتوى ثقافي قيمي سلوكي، كما تم توفير المواصلات للطلاب المشتركين بالنادي

واشار إلى أن الهدف من إنشاء هذا النادي الصيفي هو غرس القيم الإسلامية في نفوس أبنائنا وتعليمهم أمور دينهم وتثقيفهم ليكونوا لبنة صالحة في المجتمع ويعم خيرهم لغيرهم من الأجيال القادمة، وكذلك حرصت اللجنة على جانب الترفيه للترويح عن النفس واكتساب الخبرات وتنمية الشخصية

وقال الشريف ان لجنة الدعوة والإرشاد تحرص على إقامة مثل هذه الأنشطة وذلك لاستغلال أوقات فراغ أبنائنا بما يعود عليهم بالنفع والفائدة وتنمية السلوك الإبداعي والمهارات لديهم وغرس القيم السامية في نفوسهم.

وأكد أن لجنة الدعوة والإرشاد بفضل الله لديها الكثير من الأنشطة الدعوية التي تخدم المجتمع، كحلقات تحفيظ القران واستضافة المشايخ وإقامة المحاضرات والنـــدوات الشـرعـيــة، وتغطية المناسبات الدينية من خلال التصاميم الدعوية والفيديوهات المتنوعة الهادفة، وإقامة الأسابيع الثقافية الفقهية، وكذلك لها دور بارز في برامج التواصل الاجتماعي، وتمتلك واجهة إعلامية مباركة وتطمح للمزيد من الإنجازات والابتكارات وتطوير الحقل الدعوي المواكب للعصر.

واختتم الشريف تصريحه بتوضيح أنه بإمكان أولياء أمور الطلبة المشتركين بالنادي الصيفي متابعة أنشطة وفعاليات النادي من خلال حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر

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