حثت نماء للزكاة والتنمية المجتمعية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي أهل الكويت الخيرين على المساهمة في دعم مشروع الأضاحي الذي تنفذه داخل الكويت ويستفيد منه الفقراء والمحتاجون وذوو العوز وغير القادرين لإدخال البهجة والسعادة على نفوسهم في أيام العيد، بدعم من الأمانة العامة للأوقاف شريكها الاستراتيجي، وتعاون مع شركة تجارة ونقل المواشي شريكها الميداني، الذي تتعاون معه في تنفيذ المشروع للعام الثالث على التوالي، وبعد اعتماد المشروع من وزارة الشؤون الاجتماعية.

وقال مدير إدارة الداعمين محمد العتيبي ان نماء ومن خلال فروع زكاتها المنتشرة في الكويت قد أتمت استعداداتها لمشروع الأضاحي وتستقبل تبرعات أهل الخير للمشروع حتى يوم عرفة، مبينا حرصها على تنفيذ مشروع الأضاحي داخل الكويت سدا لحاجة المستفيدين من اللحوم وإدخالا للفرح والسرور والبهجة في أيام العيد وتحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي ومقاصد الشريعة الإسلامية في إيجاد مجتمع متعاون متكاتف.

وأوضح العتيبي أنه يتم اختيار الأضاحي التي تتماشى مع ضوابط الشريعة وكذلك يتم تجهيزها بطريقة مميزة وراقية، وتسليمها للمستفيدين بهدف ادخال الفرحة لتعميق مبدأ التكافل الاجتماعي في المجتمع وفرصة لنيل الأجر والمثوبة المترتب على التقرب إلى الله تعالى بالأضاحي خلال أيام العيد.

وأكد العتيبي أن نماء انتهت من عمل دراسة شاملة للحالات التي سيتم توزيع الأضاحي عليها قبل البدء في تنفيذ المشروع كما يتم توزيع الأضاحي على الأسر المتعففة والأيتام بواسطة سيارات مبردة وتحت اشراف مباشر من نماء، مؤكدا أنه تتم مراعاة الضوابط الشرعية والصحية في هذا المشروع.

وكشف عن أن أسعار الأضحية لهذا العام، تم تحديدها بمبلغ 60 دينارا، شاملة كل الخدمات من ذبح وتقطيع وتبريد وتغليف وتعبئة في كراتين خاصة بالمشروع ومصممة للمشروع يتم نقلها في سيارات مبردة، بناء على مواعيد تناسب الأسر المستفيدة، ووفق جداول توزيع معدة مسبقا من خلال فروع نماء للزكاة والتنمية المجتمعية المنتشرة في جميع محافظات الكويت.