العوضي: يضمن استمرار العمل وديمومته

حثت المنسقة العامة لوقف لجنة التعريف بالإسلام هيا العوضي أهل الخير دعم ومساندة اللجنة في وقف صباح السالم للمهتديات الجدد والذي سيكون معلما دعويا وتربويا بارزا في الكويت وسيتم تشييده على مساحة 1000 متر مربع.

وقالت العوضي: تقوم لجنة التعريف بالإسلام بدور ريادي حيال تعريف الطرف الآخر بالدين الإسلامي الحنيف وكذلك تجاه تعزيز التواصل الحضاري وكسر الحواجز وبناء العلاقات الإيجابية ومد الجسور مع ضيوف الكويت من الجاليات الوافدة وتعليمهم اللغة العربية والقرآن الكريم وتنظيم الملتقيات والفعاليات المميزة التي تلاقى إقبالا مميزا من الزوار والاهتمام والرعاية الدينية والتربوية والثقافية للمهتدين الجدد، وبفضل الله جل وعلا أشهر إسلامه باللجنة أكثر من 76 ألف مهتدي ومهتدية داخل الكويت فقط.

وتابعت ان اللجنة تدفع شهريا مبالغ مالية كبيرة جدا نظير إيجار المقرات التابعة لها والمنتشرة في كل مناطق الكويت، ويأتي وقف صباح السالم ليكون بمنزلة مركز ثقافي دعوي يضم العديد من اللغات والجاليات وسنقيم من خلاله أنشطة تربوية وثقافية ومحاضرات ولقاءات، وكذلك سنخصص من خلاله جزءا لزوار الكويت من الشخصيات الديبلوماسية لكي يتعرفوا على عطاء ودور أهل الكويت الخيري والإنساني وإسهاماتهم الرائدة.

وحول أهم أهداف الوقف، قالت: «نسعى من خلاله إلى تعريف كل من يزور الكويت بالدين الإسلامي الحنيف وفق منهجنا القائم على الحكمة والموعظة الحسنة والتواصل الإيجابي كذلك نرعى من خلاله المهتدين الجدد تعليما، حيث تقام به الدروس والدورات والمحاضرات التي تعرف المسلمين الجدد بدينهم الحنيف من خلال دعاة اللجنة علاوة رعايتهم نفسيا واجتماعيا وتربويا، وكذلك تأهيل المهتدين الجدد ليكونوا دعاة يعرفون بني جلدتهم بالدين الإسلامي الحنيف وتقديم الدورات التي تنمي قدرات الدعاة العاملين باللجنة وتحسن من أدائهم».

وبينت العوضي ان مصارف وقف صباح السالم للمهتديات ترتكز على نشر رسالة الإسلام الوسطية المعتدلة وإقامة أنشطة ثقافية والاجتماعية لغير المسلمين وإقامة الدورات الشرعية للمهتدين الجدد وإقامة دروس اللغة العربية للناطقين بغيرها وإقامة الأنشطة الترفيهية للجاليات الوافدة وغيرها، ونشر الوعي الديني وتوفير وسائل النقل المختلفة للدعاة لضمان سهولة الحركة.

وأوضحت العوضي ان وقف صباح السالم سيكون عبارة عن قسيمة مساحتها 1000 متر مربع يتم بناؤها بإذن الله تعالى 9 أدوار 3 منها للقسم النسائي والمتبقي يصرف من ريعه على الأنشطة والخدمات التي تقوم بها اللجنة، وبهذا نضمن استمرار العمل وديمومته تبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 2.650.000 بحيث يكون الدور الواحد بمبلغ 180 ألف دينار، وباب المساهمة متاح للجميع كل حسب استطاعته. واختتمت العوضي بحث محسني ومحسنات الكويت والخيرين المساهمة والمشاركة في هذا العمل المبارك، فكل حالة إشهار إسلام سيكون ثوابها في ميزان من ساهم ودعم هذا العمل الدعوي.