تكلفة السهم في أضاحي البقر والإبل تبلغ سبع قيمة الأضحية

فتحت جمعية إحياء التراث الإسلامي باب التبرع لصالح مشروع الأضاحي خارج الكويت، والذي تتبناه سنويا، وسيغطي هذا المشروع ما يقارب 40 دولة في مختلف أنحاء العالم، وهي تنزانيا وأوغندا، ويبلغ سعر الأضحية فيها 15 دينارا، وفي الكونغو وملاوي سيبلغ 20 دينارا، وفي كينيا والصومال وغانا وأثيوبيا والسودان (ماعز) يبلغ سعر الأضحية فيها 25 دينارا، وفي غينيا كوناكري وغينيا بيساو والنيجر يبلغ 30 دينارا، وفي غامبيا وجيبوتي وموريتانيا والسودان وجنوب السودان واليمن وقرغيزستان يبلغ 35 دينارا، وفي السنغال سيكون 40 دينارا، وفي كل من تايلند وكمبوديا وفيتنام وألبانيا سيبلغ سعر الأضحية 50 دينارا، وفي اندونيسيا يبلغ 55 دينارا، وفي المغرب 60 دينارا، وفي الهند سيكون سعر الأضحية 65 دينارا.

كذلك سيتم استقبال التبرعات لماليزيا، وسيكون سعر الأضحية فيها 70 دينارا، وفي العراق 80 دينارا، وفي الأردن ولبنان وتركيا ومخيمات الفلسطينيين في لبنان يبلغ 85 دينارا، وفي فلسطين غزة سيبلغ 110 دنانير، وفي فلسطين القدس والضفة سيكون 140 دينارا.

أما سعر أضحية البقر فسيكون في أثيوبيا وجنوب السودان 90 دينارا، وفي الهند 95 دينارا، وفي السودان 140 دينارا، وفي كمبوديا 150 دينارا، وفي الفلبين وفيتنام 200 دينار، وفي ماليزيا 220 دينارا، وفي تايلند 245 دينارا، وفي قرقيزستان 250 دينارا.

وفي المخيمات الفلسطينية في لبنان 385 دينارا، وفي إندونيسيا 440 دينارا، وفي ألبانيا 450 د.ك، وفي فلسطين غزة سيكون السعر 770 دينارا، أما في القدس والضفة فسيكون سعر الأضحية من البقر 945 دينارا.

كما أوضحت الجمعية أن سعر الأضحية من الإبل سيكون في السودان 200 دينار.

ويمكن المساهمة في ذبح أضاحي البقر والإبل بقيمة سهم واحد أو أكثر، حيث تبلغ تكلفة السهم الواحد سُبع قيمة الأضحية.