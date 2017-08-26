فلسفة «الرحمة» تتلخص في تحصين اليتيم منذ الصغر ليصبح قادراً على الاعتماد على نفسه

أطلقت الرحمة العالمية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي حملة «مع اليتيم نرعاه» والتي تهدف إلى رعاية الأيتام في مجمعات الرحمة العالمية التنموية من جميع النواحي صحية وتعليمية وتربوية ونفسية وغذائية ومهنية إلى جانب إيواء الأيتام في تلك المجمعات.

وفي هذا الصدد قال الأمين المساعد لشؤون القطاعات في الرحمة العالمية فهد الشامري إن الإسلام اهتم برعاية اليتامى وحفظ حقوقهم المشروعة وتربيتهم وتهيئتهم للحياة وأكد المصطفى صلى الله عليه وسلم على حق هذه الشريحة في الوجود وتوفير حياة كريمة لها حتى يبلغ الرشد والعقل وحث على القيام برعايتها لأن في ذلك أجرا عظيما من الله ينتظر الإنسان في الدنيا والآخرة مكافأة لمن يقوم بهذه المهمة.

وأوضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على كفالة اليتيم والإحسان إليه فقال صلى الله عليه وسلم: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار بالسبابة والوسطى».

وبيّن أن رعاية اليتيم تعني قيام الراعي له بكل ما يصلحه في دينه ودنياه مثل إطعامه، وكسوته، تربية بدنه وقلبه، وروحه وتعليمه العلوم النافعة والمعارف المفيدة وتوجيهه للأخلاق الحميدة، الشفقة عليه والتلطف به، تأديبه وصقل قدراته وإرشاده إلى الميول الحسنة، تدريبه على تخطي مصاعب الحياة أو تعليمه صنعة أو حرفة يتعيش منها إن كان فقيرا، لذا أنشأت الرحمة العالمية مجمعاتها التنموية والتي تعني عناية شاملة باليتيم، حيث تتلخص فلسفة الرحمة العالمية في تحصين اليتيم منذ الصغر ليصبح قادرا على الاعتماد على نفسه، مشيرا إلى أن اليتيم يخرج من مجمعات الرحمة العالمية ليساهم في تنمية المجتمع.

وذكر ان مجمعات الرحمة العالمية التنموية لرعاية الأيتام تعمل على احتضان اليتيم وتعليمه والاهتمام بصحته، وإعداده نفسيا وتربويا لمواجهة المستقبل، مبينا أن مجمعات الرحمة التنموية ترعى أكثر من 5000 يتيم في عدد من الدول، وتوفر لهم الغذاء والتعليم والصحة والرعاية التربوية والدعم النفسي، مؤكدا أن حملة «مع اليتيم نرعاه» تدعم الميزانية التشغيلية لهذه المجمعات، وتغيير مفهوم كفالة اليتيم من مجرد دفع كفالة شهرية إلى تقديم رعاية شاملة من أجل حياة أفضل.