من منطلق قوله تعالى: (وأطعموا القانع والمعتر) أطلقت الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه (حفاظ) مشروع الأضاحي لهذا العام 1438هـ والموجهة لدولتي سورية والصومال، حيث يتم الذبح نيابة عن المضحي وتوزع الأضحية على مستحقيها من المسلمين في البلدين.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية م.أحمد المرشد إن هذا المشروع يعتبر من المشاريع المهمة التي تنفذها الجمعية خلال هذه الأيام التي تعد أحد مواسم الخير لما يساهم فيه من تخفيف معاناة إخوة لنا تقطعت بهم السبل أو أصابتهم نكبات الحروب والكوارث البيئية، حيث تقوم الجمعية بمراعاة كل الضوابط والشروط الشرعية في اختيار الأضاحي ومن ثم تقوم بتأمين وصول الذبائح إلى الأسر المحتاجة بالتعاون مع الجهات الرسمية المعتمدة، وذلك باعتبار الجمعية وكيلا في الذبح عن المضحي، وهو ما الأمر الذي أجازه غير واحد من أهل العلم والإفتاء، إذا كان ذبح الأضحية في الخارج لمسلمين هم أحوج إليها وأشد عوزا.

وأضاف المرشد انه للمشاركة في مشروع الأضاحي فإن ذلك يتم عبر الرابط الخاص بالمشروع بموقع الجمعية الإلكتروني، وهو: https://7offath.org/product-category/adha/

أو الاتصال على رقم: 65524409 (965+) للتبرع بثمن الأضحية، مؤكدا انه فيما يتعلق بتوزيع الأضـاحي في سوريـة فإن الجمعية لديها دراسة وافية عن توزيع الأضاحي للأسر السورية سواء على الحدود أو داخـل المناطـق المحاصرة، وذلك لإحيــاء التكافــل بين المسلمين الذي حض عليــه الشرع وجعلـه الربــاط المحكم لبنيان الأمة.