التبكير والتأخير في زراعة الثمريات مغامرة رابحة

تقوم «برقان الزراعية» بإنشاء بيوت زراعية حديثة باستخدام عدة مواد، وذلك لدراسة نتائجها ونجاحها، فلقد تم إنشاء بيوت زراعية زجاج مزدوج عادي وبولي كاربونيت متعرج وبولي كاربونيت مزدوج الحائط بالإضافة الى شرائح البلاستيك في مزرعتها بالوفرة مؤخرا.

وبتطور جديد تقوم الشركة بإنشاء مشتل وبيت زراعي حديث لإنتاج الشتلات وعمل تجارب على نظام متسلق باستخدام الزراعة بدون تربة بالإضافة الى تحكم كامل في الجو داخل البيت، كما رأينا في مزرعته «برقان» وسط الوفرة قبل حوالي أسبوعين.

ويشمل هذا البيت النموذجي ثلاثة أجزاء:

ـ الأول باستخدام الطاولات المتحركة للاستفادة القصوى من المساحة.

ـ والثاني زراعة بنظام هيدوبونك تجارب زراعة الخيار المتسلّق

.ـ والثالث باستخدام نظام ري مائي لزراعة الطماطم.

ويتم بناء البيت الزراعي باستخدام أفضل أنواع الحديد المجلفن بالحار ـ ويتم ربط الهيكل بالبراغي بدون استخدام لحيم والعواميد الأساسية يتم تركيبها على قاعدة أرضية ولا يسمح للعواميد بملامسة صبة الكنكريت لمنع الصدأ الذي يحدث عند تركيب البيوت الزراعية العادية من دون أن ننسى أن للبيت بابين حفاظا على التبريد ووقاية من الآفات والأمراض.

ويشمل المشروع تركيب ستارة داخلية متحركة مصنوعة من الألمنيوم لمنع الحرارة من دخول البيت ويمكن فتح الستارة وإغلاقها جزئيا او كاملا حسب نوعية الإنتاج وفصل السنة.

وارتفاع الحائط من الجانب هو 5 أمتار مما يساعد على بقاء حرارة البيت حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي لفترة قصيرة وتمت تغطية البيت بألواح بولي كاربونيت سماكة 8 ملم وتتكون من طبقتين مع فاصل هواء بعرض 6 ملم ولا تتأثر باستخدام هذه المواد والسماكة.

ويتم تحويل الهواء باستخدام عدد 8 مراوح من النوع الكبير المجرب من قبل الشركة لأكثر من 27 عاما، وتم تركيب مراوح إضافية صغيرة لتحريك الهواء داخل البيت، وذلك لتوزيع الهواء بشكل كامل.

وميزة هذا البيت الزراعي باستخدام هذه المواد هو إغلاق البيت بالكامل ولا توجد ممرات لدخول الهواء الساخن بسبب سوء تصنيع أو سوء تركيب.

وتم تركيب ألواح تبريد حديثة مصنوعة من ورق مصدره فنلندا ومغطى بطبقة سماكة 3 ملم مصنوع من مادة الميلامين القاسية السوداء، وهذه المادة فيها ميزات كثيرة أهمها وقف دخول الغبار والحشرات بسبب تزلقها في مجرى الماء وتقوية لوح التبريد بحيث لا ينخفض بسبب سوء الاستعمال.

وتمت إضافة نظام لتصريف 20% من الماء في الخزان يوميا للري والغسيل، وهذا مهم لمنع تراكم الملح على ألواح التبريد.

المشتل الجديد

من جهته، شدد المزارع خالد فضي الرشيدي على أهمية المشتل في عملية الإنتاج الزراعي المثمر، معتبرا إياه الخطوة الرئيسية الأولى والأهم نحو إنتاج زراعي متميز، فالمشتل الجيد يعني إنتاجا جيدا متميزا رائعا.

وقال: إن المشتل بالنسبة للمزارع المكثر في كل مزرعة عنصر مهم من عناصر الإنتاج فيها، لذا تجدني أهتم اهتماما كبيرا بالمشتل من حيث اختيار البذور المهجنة وشرائها من مصادر موثوقة واختيار العمال المهرة لبذرها ورعايتها ونقلها الى الأرض المستديمة والأهم الحفاظ على نظافة المشتل وحمايته من الديدان والخنافس والآفات والقوارض «الفئران» والحفاظ على درجات الحرارة المناسبة للبذرة المشتولة.

وهنا أود ان أشكر جهود مركز مكافحة القوارض والفئران التابع لوزارة الصحة العامة العامل في مدخل الوفرة القديم، مقابل مطافئ الوفرة على جهوده في مكافحة الفئران والقضاء عليها في مزارع الوفرة.

وأشاد أبوالوليد بكثرة معارض بيع المستلزمات الزراعية وتنافسها فيما بينها على تقديم الأفضل والأجود للمزارعين، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تحسين الثمريات المنتجة محليا وأولاها الطماطم الحقلية والخيار وحتى الفراولة.

وختم بأهمية التبكير في زراعة المحاصيل الزراعية لأن من ينتج مبكرا أو بعد ذروة الإنتاج ولو ببضعة أيام يكسب كثيرا ووعد ابوالوليد بمضاعفة المساحة المزروعة في مزارع الرشيدي بالوفرة حال إيصال المياه المعالجة بانتظام إليها «يوميا»، مشيرا الى الكميات الوفيرة التي انتجتها مزارع المرحوم مرزوق الرشيدي في الوفرة وخصوصا من الفلفل بنوعيه والطماطم والخيار والفاصوليا والخس والفراولة والبامية والباذنجان والكوسا والبطيخ والشمندر والفجل في الموسم السابق والموسم الحالي، وقال مباهيا: لقد أفلح المزارع نايف مرزوق الرشيدي في تمديد الإنتاج في الطماطم المعلقة في الوفرة حتى منتصف شهر أغسطس تقريبا، على نطاق تجاري وبنوعية جيدة، وهذا إنجاز رائع يستحق الثناء عليه خصوصا انه لم يستخدم المبيدات الكيماوية بكثرة، لكنها الخبرة الزراعية المتوارثة، وليبارك الله للمجدين ويجزيهم خيرا.

الثمار الصيفية المفيدة للكبار والصغار

البلح الخلال والمناصيف الفاخرة.. أجمل هدايا العيد في الكويت

أكد الزراعي سعد الحمادي تفوق الكويت في إنتاج البلح البرحي الأصفر الشهي وتميزها عن سائر دول المنطقة بإنتاجه، خصوصا في مثل هذه الأيام التي ترى فيها عذوق البرحي تتدلى من النخلة كأنها سبائك من الذهب الخالص الصافي.

ونصح الزراعي الحمادي، أصحاب بساتين النخيل الكبيرة بتسويق ثمارهم من النخيل على شكل بلح «خلال» أو رطب «مناصيف» لأن سوق التمور في الكويت بوجه عام سوق راكد رغم قيام أصحاب بساتين التمور الحديثة في الوفرة والعبدلي بتعبئة إنتاجهم من التمور بطريقة علمية وعملية رائعة عبر العديد من مصانع التمور الحديثة في الكويت وخصوصا في الوفرة عبر مصنعي شركة «سعف» وشركة «النخيل النسيجي» في الوفرة.

ولفت الانتباه إلى تزايد عدد المزارع التي تبيع البلح والرطب والتمور مباشرة الى المستهلكين «رواد الوفرة» كما يحدث في مزرعة «درة الوفرة» هناك، حيث يباع البلح بالكيلوغرام، داعيا الى تعميم هذه التجربة في كل المزارع ذات بساتين النخيل المثمرة ليجد المستهلكون مبتغاهم من البلح الشهي بسعر مناسب، مبينا أن بيع عذوق البلح ثم المناصيف «الرطب» المكيسة بالقماش الأبيض أو الركلين الأخضر أفضل للمزارع لأنه يوفر جهد العمال ووقتهم إد يتطلب جمع البلح أو المناصيف عمالة كثيرة لا تتوافر في المزارع الآن.

لذلك، فإن البيع بالجملة على شكل عذوق أو قطوف افضل وأسهل والمستهلك في النهاية يفضل منظر العذق أو القطف بل إن الصغار يفرحون بمنظر بلح العذق الأصفر اكثر مما يفرحون من رؤيته مفردا في كيس أو مفرطا في صندوق أو مكدسا في عبوة مغلقة.

وربما نشجعهم أي أطفالنا على تناول ثمارنا من البلح والرطب والتمر المفيدة لهم صيفا، ويقترح الحمادي وضع خطة محكمة لتغذية طلاب مدارسنا وفي جميع المراحل من تمورنا المحلية لتغذيتهم جيدا، وفي الوقت ذاته تحسين فرص تسويقها داخل الكويت وذلك بعد التأكد من سلامة الثمار كلها بالمختبرات العلمية الصحيحة.

والحمادي يقول ذلك عن تجربة مريرة ومتكررة في تسويق التمور المعبأة أو المصنعة مما حدا بالعديد من المزارعين إلى التخلص من أشجار النخيل لديهم وبيعها للغير، فيما يلجأ مزارعون آخرون لتقديم كميات من تمورهم المصنعة للأقارب والمعارف كهدايا موسمية ولاسيما في أيام عيد الأضحى المبارك وكل عام وأنتم بخير.

الزراعيون الأوائل

عبدالحميد عبداللطيف الوزان

للمزارع عبدالحميد عبداللطيف الوزان، الفضل الأول في جلب فسائل النخيل المثمر النامية في الأنابيب أو ما يعرف بالفسائل النسيجية المستوردة وزراعتها وتسويقها في الكويت منذ عام 1985 تقريبا وحتى الآن.

عبر مزرعة أبيه «رحمه الله» في العبدلي وفي بستان العائلة في منطقة «اليرموك» ومن خلال مشتل «السَّواني» في منطقة الري بالشويخ، الأمر الذي ساهم كثيرا بتنمية الثروة النخيلية في البلاد ولاسيما من نخيل البرحي المرغوب كثيرا في العالم بلونه الأصفر الذهبي ومذاقه الطيب.

وعبدالحميد عبداللطيف الوزان من الفعاليات الزراعية الكويتية الشابة، فقد اختير رئيسا لاتحاد تجار المواد والمستلزمات الزراعية عدة اعوام وهذا الاتحاد يضم الشركات الزراعية الوطنية الكبرى المتزايدة في الكويت!

العوضي: تعقيم التربة بأشعة الشمس الحارة!

أكد المزارع محمد العوضي «أبوبشار» اهمية تعريض التربة الزراعية لأشعة الشمس القوية شهرين متتاليين أو ثلاثة اشهر من اشهر الصيف القائظ بالكويت، لتعقيمها وتنظيفها من الآفات والديدان وخصوصا ديدان النيماتودا التي باتت تتفشى في العديد من أراضي المزارع في الوفرة والعبدلي.

وقال: ان من الأهمية الاستفادة من اشعة الشمس الحارة جدا طوال اشهر الصيف في الكويت لتعقيم التربة الزراعية سواء في الحقول المكشوفة او في الشبرات والبيوت والمجتمعات الزراعية المغلقة، وذلك بحرث الأرض واغراقها بالماء الحار «ظهرا» باستخدام البلاستيك لقتل ديدان النيماتودا المتوغلة في عمق الأرض الزراعية.

أغنام الأضاحي في الوفرة والعبدلي

تتوزع مراكز بيع أغنام الأضاحي في العديد من قطع منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين وفي مزارعهما بأسعار متهاودة، وفق مشاهداتنا لهاتين المنطقتين الحدوديتين النائيتين قبل ايام من عيد الأضحى المبارك بإذن الله!

ويقول الزراعي سعد الحمادي: العديد من المواطنين يأتون الوفرة في أقصى جنوب الكويت والعبدلي في أقصى شمالها عصر أيام نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة) لشراء أغنامها والتضحية بها من أجل رضا الله عز وجل وإحلال البركة لهم ولأولادهم بإطعام الفقراء المعوزين من حولهم، مبينا ان اسعار الحلال البلدي أو المحلي بوجه عام أسعار مناسبة لكثرة المستورد من الخارج.. وكل عام والجميع بخير!

الضرائب المقترحة... وانعكاساتها على المزارعين

حسين بن صامل عضو مجلس إدارة اتحاد المزارعين

على وقع الخطط الحكومية بفرض الضرائب، يعيش الشارع الكويتي حالة من الترقب والقلق خشية زوال ما عرفت به الكويت لسنوات طويلة بـ«جنة المستثمرين» لأن المستهلك هو المتضرر الأول من ملف الضرائب الذي بات قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ، بالاضافة إلى ضريبة القيمة المضافة التي تبنتها دول الخليج وتعمل الحكومة الكويتية على تنفيذها بمعدل 5% على المواطن و10% على الشركات وما يسمى بالقيمة المضافة في انشطة السلع والخدمات.

والمتوقع بدء تطبيق الضريبة في يناير 2018 وتحسب هذه الضرائب ضمن تكاليف السلعة وتحمَّل للمستهلك بالكامل في النهاية.

ان مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين يرفض بشكل قاطع هذه الضرائب التي لا شك سوف تنعكس سلبا على القطاع الزراعي والمزارعين وستكون نتيجتها الحتمية ارتفاع الاسعار وارتفاع فاتورة المستهلك والمواطن سيدفعها من جيبه بمقدار الـ 15% كلها.

وهنا نذكّر بأن الاتحاد الكويتي للمزارعين يسعى من أجل ان يوفر على فاتورة المزارع عبر توفير الدعوم المتنوعة التي تساهم في نمو القطاع الزراعي دون ان تؤثر على فاتورة المستهلك والاتحاد استطاع بحمد الله توفير الديزل المدعوم والبذور والاسمدة وجميع مستلزمات المزارع بأسعار مخفضة فهل تأتي الضرائب لتقضي على كل جهد يبذل لنهضة الزراعة؟!

لذلك فإننا لم ولن نسكت على ان يدفع المزارع بشكل خاص والمستهلك بشكل عام اي ضريبة تؤثر بالسلبية على رزقه خاصة وأن الضرائب التي تعمل الحكومة على فرضها على التجار هي عبارة عن حلقة متكاملة ستطال المواطن بلقمة عيشه.

ونحن في الاتحاد الكويتي للمزارعين نتمنى من أعضاء مجلس الأمة ممثلي الشعب كله رفض هذه الضرائب جملة وتفصيلا وعدم السماح بأن تمر للضرر الكبير الذي يلحق بالمواطن الكويتي في حال نفذت وستؤدي بلا أدنى شك الى ارتفاع معدلات التضخم في الكويت.

اننا نأمل ألا تعبر هذه الضرائب مرحلة التنفيذ، لأنها مؤشر سلبي سينعكس على كافة اطياف المجتمع. وكل عام وانتم بخير.