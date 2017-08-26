عاطف رمضان

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدولة لشؤون الشباب ومدير العلاقات العامة والإعلام ناصر العرفج أن الوزارة تنظم ملتقى متخصصا في مجال الإعلام خلال الفترة من 13 الى 15 سبتمبر المقبل بمشاركة شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما من 17 دولة عربية.

وأضاف العرفج في تصريح لـ «الأنباء» أن هذا الملتقى سيكون بمنزلة أرض خصبة للمؤسسات الإعلامية الالكترونية والورقية والتلفزيون للاستفادة منه، مشيرا إلى أن المشاركين سيصدرون وثيقة شبابية إعلامية سيتبناها اتحاد الصحافيين العرب وأيضا الإعلاميون العرب وجامعة الدول العربية.

لافتا إلى أن الملتقى سينقل وجهة نظر الشباب العربي الى المجتمع الإعلامي وأصحاب القرار، وتم التنسيق مع جمعية الصحافيين الكويتية في هذا الأمر.