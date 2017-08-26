هاني الظفيري

قدم ممثل الإدارة العامة للاطفاء ورئيس قسم (أ) بمركز إطفاء المدينة المقدم احمد الفيلكاوي في ورشة العمل الدولية لإدارة المخاطر والأزمات التي عقدت في جمهورية الصين الشعبية ونظمتها وزارة الشؤون الإنسانية الصينية والمنظمة الدولية للحماية المدنية، ورقة عمل استعرض من خلالها الإنجازات والإمكانيات الاحترافية والمتقدمة للإدارة العامة للإطفاء بالكويت، والمفهوم الحديث للحماية المدنية والإطفاء لإدارة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها من خلال استخدام أحدث التقنيات والسبل.

استهدفت الورشة تبادل الخبرات والمعلومات بين المشتركين من مختلف دول العالم للحد من المخاطر والكوارث الطبيعية والتي هي من صنع الإنسان والتكنولوجيا بغية السلامة والحماية على نطاق التعاون الدولي.