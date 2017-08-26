عبدالكريم أحمد

صرح المحامي محمد خريبط عضو مركز حقوق الإنسان في جمعية المحامين الكويتية بأن مركز حقوق الإنسان في جمعية المحامين الكويتية لم يرصد أي مخالفة مالية أو إنسانية ضد حكومة الكويت على المعلمين والمعلمات الوافدين، موضحا انه إذا كان هناك مطالبات بتفسير بعض العقود فإن هذه المسألة بلا شك من اختصاص المحاكم الكويتية والتي نثق بحياديتها بالكامل وعدالتها، أما ما يثار حول اللجوء إلى المحاكم الدولية والمنظمات الإنسانية فإن حق التقاضي مكفول للجميع بالطريقة التي يراها، وقال انه من الناحية الفنية القانونية سبق ان أصدرت المحاكم الكويتية أحكاما لمصلحة الموظف ورفضت أخرى حسب حالة كل عقد ووضع كل قضية.

وقال خريبط ان القاعدة الأصولية القانونية تقول ان العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز لأي طرف منفردا اي يفرض إرادته دون موافقة الطرف الآخر.

والحكم القضائي عنوان الحقيقة وواجب التنفيذ، وعدم التنفيذ جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والعزل، لذا فمن غير المتصور ومن خلال دولة المؤسسات ان نجد اختلالا ماليا أو عدم صرف للمستحقات المالية.

وثمن خريبط جهود كل المواطنين والوافدين الشرفاء على ارض الكويت الطاهرة الذين يسعون الى خدمة الكويت ومن عليها ولن نقبل بأن يبخس حق أي من كان ضمن النظام القضائي القانوني.