بحضور قائد الحماية والتعزيز العميد الركن حمد سالم أحمد احتفل الحرس الوطني بتخريج عدد من دورات قيادة الآليات.
ونقل العميد الركن حمد سالم أحمد الى الخريجين تحيات القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني، ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم عبدالرزاق الرفاعي، وطالبهم بضرورة الحرص على مواصلة التدريب الفني والتخصصي للوصول لأعلى درجات الجاهزية القتالية وتنفيذ جميع المهام الموكلة إليهم بشكل متقن.
وأكد العميد الركن حمد سالم ان هذه الدورات تحقق الأهداف التشغيلية للوثيقة الاستراتيجية 2020 (الأمن أولا) التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة الحرس الوطني الأمنية والإدارية والفنية بكفاءة واقتدار.
حضر الحفل عدد من ضباط الحرس الوطني.