من منطلق الحفاظ على البيئة وسواحل الديرة نظم الناشط عبدالله الجاسر الشهير بـ «عبودكا» مسابقة تنظيف الشواطئ للشباب وذلك في المنطقة الجنوبية من ميناء عبدالله إلى الخيران.

وبدأت المسابقة من الثالثة عصر امس الجمعة وبدأ التجمع الشبابي في عملية التنظيف وتم توزيع الأكياس على المشاركين، وكل كيس تتم تعبئته يرصد لصاحبه عدد من النقاط والحاصل على أكبر عدد من النقاط وصاحب المركز الأول ينال جائزة قدرها 3 آلاف دينار، والمركز الثاني 2000 دينار، والثالث 1000 دينار، اضافة الى جوائز متنوعة متعددة أخرى، وقد لقيت الحملة إشادات كبيرة من المغردين والمتطوعين. وحققت نجاحا كبيرا.