أعلنت وزارة الإعلام الكويتية التحفظ على أجهزة ومعدات فنية خاصة بعمليات التسجيل والإنتاج الإعلامي من داخل عقار باحدى ضواحي البلاد، مؤكدة تحرير محضر ضبط لمخالفة قانوني الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر.



وقال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية المعرفية المتحدث الرسمي باسم ووزارة الإعلام محمد العواش في تصريح صحافي، ان معلومات وردت الى الوزارة بصدد بث قناة باسم «الجزيرة العربية» من داخل الكويت، وبناء عليه قامت الجهات المختصة بوزارة الإعلام بالحصول على اذن من النيابة العامة بتفتيش المكان.



وأوضح العواش ان عملية التفتيش بينت ان المكان لا يحوي أجهزة بث للقناة وانما تبين وجود استديوهات وأجهزة تسجيل انتاج فني، وذلك دون ترخيص من الوزارة مما يشكل مخالفة لقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007 ولقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006.



وأضاف ان الجهات المعنية تحفظت على الأجهزة والمعدات وحررت محضر ضبط للمخالفة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.